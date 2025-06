Eliminatorias Conmebol: partidos y horarios de la fecha 16

Ahora, los equipos nacionales se alistan para la decimosexta fecha clasificatoria, en donde podría haber más clasificados al Mundial, e incluso podría -con una combinación de resultados- conocerse a los tres eliminados de este lado del mundo.

A diferencia de la jornada que se acaba de disputar, los cinco partidos de la fecha 16 de las Eliminatorias Conmebol se disputarán el mismo día, el martes 10 de junio.

Programación de la fecha 16 de Eliminatorias

Martes 10 de junio

Bolivia vs Chile - 3:00 p. m.

Uruguay vs Venezuela - 6:00 p. m.

Argentina vs Colombia - 7:00 p. m.

Brasil vs Paraguay - 7:45 p. m.

Perú vs Ecuador - 8:30 p. m.

*Los horarios corresponden a Colombia

Le puede interesar: Ancelotti confirmó 'refuerzo' de talla internacional para Brasil: debutará vs Paraguay

Una vez finalice esta jornada, solo quedarán por disputarse las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias sudamericanas, que se efectuarán el 9 y 14 de septiembre, como fechas tentativas, aún sin horarios definidos por Conmebol.