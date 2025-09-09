Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 18:19
Eliminatorias Conmebol: Tabla de posiciones EN VIVO - fecha 18
Este martes 9 de septiembre se disputa la última jornada de las clasificatorias suramericanas.
Se juega la última fecha de las Eliminatorias suramericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, y está programada para este martes 9 de septiembre, jornada en la que no se definirán clasificados directos pero sí la selección que accederá al repechaje.
¿Cuáles selecciones Conmebol ya están clasificadas al Mundial 2026?
Pues ya están confirmadas las seis selecciones suramericanas que disputarán la Copa del Mundo 2026, siendo estas Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia.
Así las cosas, Venezuela y Bolivia son las únicas selecciones con vida en estas clasificatorias y lucharán en la fecha 18 por acceder a la repesca intercontinental. Por su parte, Chile y Perú ya están eliminadas.
La Selección Venezuela recibirá en el estadio Monumental de Maturín a Colombia, y tendrá que ganar para asegurar su puesto en el repechaje a la Copa del Mundo; si empata o pierde tendrá que esperar que Bolivia no gane.
La Selección Bolivia recibirá en el Estadio Municipal de El Alto a Brasil, y para asegurar su cupo en el repechaje tendrá que ganar y esperar que Venezuela no derrote a Colombia en condición de local.
EN VIVO: Tabla de posiciones Eliminatorias suramericanas - fecha 18
1. Argentina, 39 puntos
2. Brasil, 28
3. Uruguay, 27
4. Ecuador, 27
5. Colombia, 25 (+7)
6. Paraguay, 25 (+3)
7. Venezuela, 18
8. Bolivia, 17
9. Perú, 12
10. Chile, 10
Es pertinente tener en cuenta que esta fue la clasificatoria suramericana más 'fácil' de la historia, pues de las diez en competencia seis avanzaron directamente y una va al repechaje, pues FIFA aumentó el número de plazas de 32 a 48 para el Mundial 2026.
