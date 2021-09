Eliminatorias europeas: así le fue a las 'grandes' selecciones

España perdió 2-1 en Suecia y disparó las alarmas al quedar en una situación delicada en su grupo de la fase de clasificación al Mundial de Catar 2022, actualmente marcha segunda y es junto a Georgia, la selección que más partidos tiene en el grupo, acumula 4. Cabe recordar que genera extrañeza su mala situación, dada su participación en semifinales de la última Eurocopa.

Le adelanta en la tabla Suecia, que acumula puntaje ideal tras sus tres primero encuentros. El primero de la llave se clasifica de manera directa para el Mundial y el segundo disputa una repesca. España llegó a adelantarse en el Friends Arena, por medio del debutante Carlos Soler (5), pero los escandinavos remontaron con dianas de Alexander Isak (6) y Viktor Claesson (57). La 'Roja' está ahora especialmente presionada de cara a su siguiente partido, el domingo como local contra Georgia.

Por su parte, en su respectivo grupo, este jueves, Italia, no pudo pasar del empate en casa 1-1 ante Bulgaria; sin embargo, es el primer tropiezo para la Azzurra en el grupo C, donde había ganado en marzo en las tres primeras jornadas y en la que se mantiene líder; por lo tanto su situación no es como la de España, pero es importante no dar más ventaja.

Pese a no ganar ante sus 'tifosi' en Florencia, con su empate 1-1 frente a Bulgaria, Italia pudo al menos igualar el récord de 35 partidos consecutivos sin perder de una selección nacional. En el partido disputado este miércoles, Federico Chiesa abrió el marcador en el minuto 16, pero Atanas Iliev igualó para los búlgaros en el 39.

La Azzurra se mantiene líder en el grupo C de la fase de clasificación europea a la próxima Copa del Mundo, ahora con diez puntos, cuatro más que el segundo, Suiza, que descansaba en esta jornada del grupo y que tiene dos partidos disputados menos que los italianos.

Por su parte, Inglaterra camina con paso firme hacia el próximo Mundial. Goleó 4-0 a Hungría y tiene un pleno de cuatro victorias en su grupo. Mientras que en la selección Alemania, Hansi Flick debutó como seleccionador y lo hizo con victoria, aunque más trabajada de lo esperado en su visita a la débil Liechtenstein, el resultado final fue 2-0.