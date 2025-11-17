Alemania y Países Bajos al Mundial 2026; ya van 34 selecciones clasificadas
Hubo una nueva jornada en las Eliminatorias europeas al certamen orbital del 2026.
Alemania, que goleó 6-0 a su par de Eslovaquia, junto con el equipo de Países Bajos, que hizo lo propio con una goleada 4-0 a Lituania, lograron este lunes su boleto directo al Mundial 2026, certamen que ya tiene 34 selecciones clasificadas.
Ahora solo faltan por conocer 14 equipos para completar los participantes en el Mundial 2026, recordando que con Alemania y Países Bajos ya son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada, destacando que Italia no pudo ser líder de su grupo y tendrá que jugar el repechaje de ese continente para avanzar a la cita orbital.
Lea también: Sorpresa en la FIFA; amenazan con cambiar varias sedes del Mundial 2026
34 selecciones ya tienen boleto directo al Mundial del 2026
Anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México.
Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.
Oceanía: Nueva Zelanda.
Otras grandes selecciones del Viejo Continente como España, Bélgica, Dinamarca y Suiza esperan certificar su boleto directo en la última fecha de las Eliminatorias europeas, la cual se llevará a cabo en su totalidad este martes 18 de noviembre.
Se definen las Eliminatorias de Concacaf y se completan los cupos al repechaje intercontinental
En cuanto a las Eliminatorias de la Concacaf, estas también llegarán a su fin este martes, donde se otorgarán tres boletos directos al Mundial 2026 para los líderes de cada uno de los grupos, mientras que los dos mejores equipos en la segunda posición jugarán el repechaje intercontinental.
Y es que ya hay tres equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial 2026: Bolivia, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo, recordando que la otra selección que hará parte de este minitorneo saldrá del cruce entre Irak y Emiratos Árabes Unidos, serie que se define este martes y que va 1-1 tras su juego de ida.