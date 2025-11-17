Alemania y Países Bajos al Mundial 2026; ya van 34 selecciones clasificadas

Se definen las Eliminatorias de Concacaf y se completan los cupos al repechaje intercontinental

En cuanto a las Eliminatorias de la Concacaf, estas también llegarán a su fin este martes, donde se otorgarán tres boletos directos al Mundial 2026 para los líderes de cada uno de los grupos, mientras que los dos mejores equipos en la segunda posición jugarán el repechaje intercontinental.

Y es que ya hay tres equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial 2026: Bolivia, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo, recordando que la otra selección que hará parte de este minitorneo saldrá del cruce entre Irak y Emiratos Árabes Unidos, serie que se define este martes y que va 1-1 tras su juego de ida.