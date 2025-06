Argentina, sin temor: Scaloni revela plan para Eliminatorias

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, confirmó varias cambios en el once inicial por sanciones y lesiones, para enfrentar este jueves a Chile por la decimoquinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.



"Va a ver muchas bajas, sobre todo en el mediocampo. Lo vamos a decidir en el entrenamiento de pelota parada, pero daremos la oportunidad a chicos que no lo hayan hecho mucho. El resultado es importante, pero no fundamental, buscaremos que sumen experiencia", señaló Scaloni en conferencia de prensa realizada en el Predio Lionel Messi de la localidad bonaerense de Ezeiza.

"Los cambios serán por necesidad y otros para evaluar otros jugadores. Por Lo Celso vino Emiliano Buendía. Si no pasa nada raro, no sumaremos más jugadores. Lautaro va viajar a Chile pero no estará en condiciones de jugar porque ya estaba decidido que no juegue tras la Champions", completó.