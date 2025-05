Chile cuenta con 'ventaja' en partido clave de Eliminatoria

"Ramiro es un hombre muy importante, estaba en su mejor momento y lastimosamente no lo vamos a poder tener. Pero creo que el profe (Villegas) ha convocado a jugadores que pueden estar en ese puesto", opinó por su parte el centrocampista Héctor Cuéllar, del Always Ready boliviano.



Según Cuéllar, los jugadores bolivianos saben que los cuatro partidos restantes de las eliminatorias "son muy importantes" y que el objetivo inmediato es la visita a Venezuela el próximo 6 de junio.



"Vamos a trabajar de la mejor manera estos días para llegar con la ilusión y la mentalidad de ir a sacar puntos", afirmó.



Vaca, que es uno de los goleadores de la Copa Libertadores junto al argentino Hernán Barcos, del Alianza Lima peruano, y el brasileño Alan Patrick, del Internacional de Porto Alegre, no fue incluido en el listado de Villegas para las próximas fechas de las eliminatorias.



El mediocampista del Bolívar negó haber consumido sustancias prohibidas "de manera intencional" y está a la espera de que su caso se revise y resuelva.