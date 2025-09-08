Colombia se llena los bolsillos; la millonada que ganó por clasificar al Mundial 2026

Luego del triunfo 3-0 ante Bolivia, la Selección Colombia certificó su boleto para participar en el Mundial del 2026, cita orbital que se llevará a cabo a partir de junio del próximo año en Canadá, México y los Estados Unidos.

El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo alcanzó los 25 puntos en la tabla de posiciones y se hizo inalcanzable para las selecciones que lo venían acechando, conjunto ‘Tricolor’ que se suma a Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay en el listado de la Conmebol que estará presente en el Mundial del 2026.

