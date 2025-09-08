Colombia se llena los bolsillos; la millonada que ganó por clasificar al Mundial 2026
El equipo 'Tricolor' jugará su séptima copa del mundo de la FIFA en toda su historia.
Luego del triunfo 3-0 ante Bolivia, la Selección Colombia certificó su boleto para participar en el Mundial del 2026, cita orbital que se llevará a cabo a partir de junio del próximo año en Canadá, México y los Estados Unidos.
El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo alcanzó los 25 puntos en la tabla de posiciones y se hizo inalcanzable para las selecciones que lo venían acechando, conjunto ‘Tricolor’ que se suma a Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay en el listado de la Conmebol que estará presente en el Mundial del 2026.
La millonada que Colombia ganará por clasificar al próximo Mundial
A falta de una fecha para finalizar la presente edición de las Eliminatorias sudamericanas, la Selección Colombia ya garantizó su presencia en el certamen que será organizado por la FIFA, entidad que, guiándonos por los premios otorgados en los Mundiales anteriores, ha regalado millonarias recompensas a las selecciones participantes.
En el Mundial de Brasil 2014, las selecciones que llegaron a la fase de grupos, entre ellas la Colombia dirigida por José Néstor Pékerman, recibieron una bolsa de 5 millones de dólares, para Rusia 2018 la cifra se incrementó a 8 millones, mientras que en Catar 2022 alcanzó los 9 millones, así que se prevé que la FIFA aumente el premio a los 10 millones (unos 39 mil millones de dólares).
Los otros premios que la FIFA ofrece a las selecciones en los mundiales de fútbol
Teniendo en cuenta el Mundial de Catar 2022, a medida que el torneo avanzaba los premios también crecían de forma considerable: los clasificados a octavos aseguraban 13 millones de dólares, 17 millones en cuartos de final, mientras que el cuarto lugar se llevaba 25 millones y el tercer puesto se ganaba 27 millones.
La diferencia más marcada estaba en la definición del título, pues el subcampeón obtenía 30 millones de dólares, mientras que el campeón del mundo se embolsilló 42 millones, reflejando no solo el prestigio deportivo, sino también el peso económico del máximo torneo de selecciones.