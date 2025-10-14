Compañero de Luis Díaz dirá presente en el Mundial de 2026, su selección aseguró la clasificación

Inglaterra y un paso arrollador

La selección de Inglaterra se convirtió en el primer clasificado europeo para el Mundial de 2026 tras un paso completamente arrollador por su grupo de eliminatorias. Con 6 victorias de 6 jugados, 18 goles a favor y 0 en contra los dirigidos por Thomas Tuchel consiguieron la clasificación a la copa del mundo. Un equipo muy bien trabajado y con muchísimas figuras que se impusieron hoy 5-0 sobre Letonia.

La gran figura, referente y capitán de este equipo es Harry Kane, el delantero centro, compañero de Lucho en el Bayern se despachó con dos goles en la victoria y jugará así su tercera copa del mundo tras lo hecho en Rusia 2018 y Qatar 2022. El delantero inglés lleva ya varios años siendo un referente pero desde que llegó al equipo alemán no ha pasado desapercibido y se ha convertido en una máquina no solo de goles sino de generación de juego en general. Con ya más de 15 goles en lo que lleva de temporada es uno de los jugadores con mejor nivel actualmente en el mundo del futbol.