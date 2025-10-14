Compañero de Luis Díaz dirá presente en el Mundial de 2026, su selección aseguró la clasificación
Uno de los mejores jugadores del mundo aseguró su lugar en el torneo.
Las eliminatorias europeas suelen ser de las últimas en dar a conocer a todos sus clasificados para la copa del mundo, sin embargo, siempre hay equipos que consiguen el cupo antes de lo previsto, selecciones que arrasan en sus grupos y sin piedad se quedan con el primer lugar con fechas de antelación. Pues este es el caso del compañero de Luis Díaz en el Bayern, la selección del jugador se convierte en la primera clasificada europea al Mundial 2026.
Inglaterra y un paso arrollador
La selección de Inglaterra se convirtió en el primer clasificado europeo para el Mundial de 2026 tras un paso completamente arrollador por su grupo de eliminatorias. Con 6 victorias de 6 jugados, 18 goles a favor y 0 en contra los dirigidos por Thomas Tuchel consiguieron la clasificación a la copa del mundo. Un equipo muy bien trabajado y con muchísimas figuras que se impusieron hoy 5-0 sobre Letonia.
La gran figura, referente y capitán de este equipo es Harry Kane, el delantero centro, compañero de Lucho en el Bayern se despachó con dos goles en la victoria y jugará así su tercera copa del mundo tras lo hecho en Rusia 2018 y Qatar 2022. El delantero inglés lleva ya varios años siendo un referente pero desde que llegó al equipo alemán no ha pasado desapercibido y se ha convertido en una máquina no solo de goles sino de generación de juego en general. Con ya más de 15 goles en lo que lleva de temporada es uno de los jugadores con mejor nivel actualmente en el mundo del futbol.
Kane en Inglaterra
Harry Kane se ha convertido en uno de los grandes referentes de la historia de la selección inglesa. Desde su debut, ha sido sinónimo de goles, constancia y liderazgo. Es el máximo goleador histórico de Inglaterra, superando a leyendas como Wayne Rooney, y ha sido clave en los mejores torneos recientes del equipo: fue Bota de Oro en el Mundial de 2018, llevó a Inglaterra hasta la final de la Eurocopa 2021 y ha mantenido un nivel altísimo en cada eliminatoria rumbo a los grandes campeonatos. Más allá de los números, su presencia simboliza compromiso y carácter; es el jugador que siempre aparece cuando el equipo más lo necesita.