Hay nuevo clasificado al Mundial! Figura del Liverpool estará presente

Salah es mundialista

La selección que consiguió su lugar en el Mundial fue nada más y nada menos que la selección de Egipto, que se consagró como la ganadora de su grupo y aseguró su lugar en la próxima copa del mundo. Será la cuarta participación del equipo africano en mundiales y volverán tras la ausencia en el de 2022. La selección de Mohamed Salah consiguió 23 puntos en los 9 partidos que han disputado y con eso les bastó para sacar suficiente ventaja al segundo para agregar su nombre en el Mundial.

Con esta victoria se convirtieron en la tercera selección africana en decir presente en el torneo detrás de Marruecos que ya lo había conseguido y Túnez quien también lo consiguió hoy. Con esta clasificación el jugador del Liverpool jugará su segundo Mundial de mayores, recordemos que jugó el sub 20 de 2010 en territorio colombiano.