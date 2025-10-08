Hay nuevo clasificado al Mundial! Figura del Liverpool estará presente
Las eliminatorias están llegando a su fin y cada vez hay más equipos clasificados.
El Mundial de 2026 cada vez está más cerca y las eliminatorias están llegando a su fin en las distintas confederaciones, en esta fecha FIFA se conocerán varias selecciones nuevas que aseguran su cupo al máximo torneo continental y gritan victoria en sus grupos de eliminatorias. En este caso es el país de una de las máximas figuras de la Premier quien aseguró su lugar en el torneo del próximo año.
El jugador estuvo presente y fue figura durante todas las eliminatorias con su país, en el partido de hoy se reportó con dos goles.
Salah es mundialista
La selección que consiguió su lugar en el Mundial fue nada más y nada menos que la selección de Egipto, que se consagró como la ganadora de su grupo y aseguró su lugar en la próxima copa del mundo. Será la cuarta participación del equipo africano en mundiales y volverán tras la ausencia en el de 2022. La selección de Mohamed Salah consiguió 23 puntos en los 9 partidos que han disputado y con eso les bastó para sacar suficiente ventaja al segundo para agregar su nombre en el Mundial.
Con esta victoria se convirtieron en la tercera selección africana en decir presente en el torneo detrás de Marruecos que ya lo había conseguido y Túnez quien también lo consiguió hoy. Con esta clasificación el jugador del Liverpool jugará su segundo Mundial de mayores, recordemos que jugó el sub 20 de 2010 en territorio colombiano.
En los próximo días se terminarán de conocer los clasificados africanos
En esta fecha eliminatoria se terminarán de conocer los ganadores de cada grupo para sembrar a los primeros 9 clasificados, después entre los segundos se jugará un repechaje para ver que equipos clasifican directo y cuál va al repechaje. Entre los equipos que más posibilidades tienen para pasar está la sorpresa Cabo Verde, quienes podrían ir a su primer mundial, los otros son, Senegal, Benin o Sudáfrica, Costa de Marfil, Argelia y Ghana que se podrían sumar a Túnez, Marruecos y Egipto.