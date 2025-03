Lionel Messi se perdería las eliminatorias al Mundial 2026: Mascherano confirmó problemas fisicos

Llega una nueva fecha doble de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 y las selecciones se comienzan a robar las miradas tras las convocatorias que se empiezan a llevar a cab0, tal como la de Brasil, que anunció anticipadamente sus 23 jugadores y sorprendió con el regreso de Neymar, y en este momento la de Argentina, ya que podría llegar a cambiar la idea que se tenía con la lista previa que se había compartido.

Lionel Scaloni tendría que llegar a tomar medidas de último momento al darse a conocer desde Estados Unidos que Lionel Messi podría llegar a ser baja de los partidos contra Uruguay y Brasil. Javier Mascherano reveló que la ausencia del '10' en el partido del Inter de Miami contra Cavalier en la Copa de Campeones Concacaf, había sido tomada tras molestias físicas que habría presentado el argentino.

Le puede interesar: Slot fue con todo en contra el Real Madrid: "ganan incluso si el otro equipo juega mejor"

Inter de Miami inició los octavos de final de la Copa Campeones Concacaf con el "pie derecho " y sin Lionel Messi en el terreno de juego venció a Cavalier 2-0. Sin embargo, la incógnita sobre la ausencia de Messi prevaleció y en rueda de prensa Javier Mascherano reveló qué fue lo que pasó realmente con el argentino, diciendo que venía sufriendo de una sobrecarga y la decisión había sido darle descanso para no perjudicar más su estado físico.

Con respecto a Leo, Leo no ha tenido ninguna lesión, obviamente con el correr de los partidos ha sentido el cansancio, ha tenido sobrecarga, por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston. Ya hemos tenido algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. No queremos, algunos estarán de acuerdo y otros no, por eso me trajeron.