Lionel Scaloni reaccionó a la operación de Dybala: "La noticia es triste, muy triste"

El técnico de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, calificó este jueves de noticia "muy triste" la confirmación de la operación a la que se someterá el internacional Paulo Dybala por una lesión en el muslo izquierdo.



"Ayer intercambié mensajes con él. La noticia es triste, muy triste. Algo nos temíamos cuando pasó, pero más allá del jugador, la persona es importante", indicó el seleccionador de la Albiceleste en rueda de prensa en el predio Lionel Messi, en Ezeiza (afueras de Buenos Aires), en vísperas del partido contra Uruguay, correspondiente a las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.



Dybala es una de las numerosas bajas con las que el técnico de Pujato (provincia de Santa Fe) afronta una doble fecha FIFA en la que se medirá a la Celeste, este viernes, y a Brasil, el martes 25.



Lionel Messi, Giovani Lo Celso, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez tampoco podrán afrontar estos encuentros, bajas que se suman a las ya de larga duración de Lisandro Martínez y Valentín Carboni.

Sobre la presencia del delantero del Roma en la selección argentina, Scaloni indicó que "cuando ha estado, dio el máximo y cuando no estuvo, también".



"Se lo hicimos saber y nos manifestó su dolor por no poder estar con nosotros. Lamentablemente, no está, pero espero que se recupere bien y rápido", afirmó el seleccionador.



Dybala, campeón con Argentina del Mundial 2022 y de la Finalissima 2022, se operará en los próximos días de la lesión que sufrió el pasado domingo en la parte trasera de su muslo izquierdo, durante el duelo liguero ante el Cagliari, y se perderá lo que resta de temporada.



"Paulo Dybala será operado en los próximos días debido a una lesión en el tendón semitendinoso del muslo izquierdo. El jugador y el club acordaron mutuamente que este era el camino correcto para una recuperación óptima de la lesión. Le deseamos una pronta recuperación a Paulo, ¡te esperamos!", comunicó el Roma.

"Tras los resultados de las pruebas y después de haber evaluado las diferentes opciones, he decidido someterme ahora a esta operación para volver lo antes posible. Aunque estaré fuera de los terrenos de juego un tiempo, seguiré apoyando a mis compañeros de la Roma en esta fase crucial del campeonato y a nuestra selección nacional", explicó por su parte el jugador.



La lesión que sufrió la 'Joya' ante el Cagliari, provocada por un gesto brusco al hacer un pase de tacón, le obligó a marcharse sustituido del terreno de juego entre lágrimas apenas 11 minutos después de haber entrado en el campo como suplente en el minuto 64.



La lesión de Dybala llega en uno de los peores momentos, porque esta temporada apenas se había visto obligado a parar por problemas físicos, por primera vez desde que juega en el combinado romanista, al que llegó en 2022.