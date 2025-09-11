“Listo para firmar”: Juan Carlos Osorio está acerca de dirigir en el Mundial 2026

Juan Carlos Osorio, cerca de dirigir selección que pelea cupo en el Mundial 2026

El director técnico colombiano, que ya tuvo experiencia mundialista ocupando el banquillo de la Selección de México para el torneo de Rusia 2018, estaría cerca de dirigir otro equipo con serias chances de estar en la cita orbital del 2026.

Se trata de la Selección de Panamá, conjunto que actualmente es dirigido por el español Thomas Christiansen, quien ha venido siendo cuestionado tras dos empates consecutivos en las Eliminatorias de la Concacaf, por eso, reportes desde territorio canalero han avisado que Juan Carlos Osorio es una de las opciones que más convence para concretar la clasificación.

Osorio estaría encantado de asumir la Selección de Panamá

De acuerdo con información del periodista José Miguel Domínguez, la Federación Panameña de Fútbol ya habría tenido contactos con el entorno del técnico colombiano y la respuesta de Osorio fue satisfactoria.

“Siempre y cuando la Federación Panameña de Fútbol tome la determinación o haga el análisis de qué ha significado Thomas (Christiansen) en dos partidos eliminatorios. En caso tal de que este panorama negro, por así llamarle, se dé, este entrenador de prestigio y de renombre internacional está listo para firmar”, aseguró el periodista.

“Al día de hoy no hay ningún tipo de contactos, pero Juan Carlos está enamorado de Panamá y quiere rescatar a la selección con vistas al próximo Mundial. Juan Carlos Osorio está esperando cualquier decisión para sentarse en el banquillo de la Selección de Panamá”, concluyó.