“Listo para firmar”: Juan Carlos Osorio está acerca de dirigir en el Mundial 2026
El entrenador colombiano ya había dirigido a México en el Mundial de Rusia 2018.
Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores de gran prestigio en Colombia que de momento no se encuentra dirigiendo a ningún equipo luego de su salida de los Xolos de Tijuana en marzo de este 2025.
El estratega risaraldense de 64 años no abandona su gran pasión de dirigir y está a la expectativa de las posibles ofertas que puedan llegar, más aún cuando pronto llegará un Mundial de fútbol.
Juan Carlos Osorio, cerca de dirigir selección que pelea cupo en el Mundial 2026
El director técnico colombiano, que ya tuvo experiencia mundialista ocupando el banquillo de la Selección de México para el torneo de Rusia 2018, estaría cerca de dirigir otro equipo con serias chances de estar en la cita orbital del 2026.
Se trata de la Selección de Panamá, conjunto que actualmente es dirigido por el español Thomas Christiansen, quien ha venido siendo cuestionado tras dos empates consecutivos en las Eliminatorias de la Concacaf, por eso, reportes desde territorio canalero han avisado que Juan Carlos Osorio es una de las opciones que más convence para concretar la clasificación.
Osorio estaría encantado de asumir la Selección de Panamá
De acuerdo con información del periodista José Miguel Domínguez, la Federación Panameña de Fútbol ya habría tenido contactos con el entorno del técnico colombiano y la respuesta de Osorio fue satisfactoria.
“Siempre y cuando la Federación Panameña de Fútbol tome la determinación o haga el análisis de qué ha significado Thomas (Christiansen) en dos partidos eliminatorios. En caso tal de que este panorama negro, por así llamarle, se dé, este entrenador de prestigio y de renombre internacional está listo para firmar”, aseguró el periodista.
“Al día de hoy no hay ningún tipo de contactos, pero Juan Carlos está enamorado de Panamá y quiere rescatar a la selección con vistas al próximo Mundial. Juan Carlos Osorio está esperando cualquier decisión para sentarse en el banquillo de la Selección de Panamá”, concluyó.
¿Cómo va Panamá en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026?
La selección panameña, que arrancó el proceso clasificatorio con dos empates consecutivos, marcha actualmente en la tercera casilla del Grupo A con 2 puntos, donde compite junto a Surinam (4 puntos), El Salvador (3 puntos) y Guatemala (1 punto).
En este formato de la Concacaf, los tres mejores de cada grupo aseguran su lugar directo en la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos tendrán la oportunidad de disputar el repechaje intercontinental frente a rivales ya confirmados como Bolivia y Nueva Caledonia, además de un representante africano y otro asiático.
El conjunto canalero tendrá cuatro compromisos decisivos en lo que resta del año pensando en lo que será su clasificación al Mundial 2026, pues en la ventana de octubre, Panamá visitará a El Salvador y recibirá a Surinam, mientras que en noviembre visitará a Guatemala y por último jugará de local ante El Salvador.