Nueva selección en el Mundial 2026: Regresa después de 16 años

Una clasificación trabajada

Entre esas historias que emocionan, aparece la de Sudáfrica, que consiguió su boleto directo al Mundial 2026 y vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años. Los Bafana Bafana lograron lo que parecía lejano: superaron un grupo difícil y dejaron a Nigeria en repechaje, con una campaña que fue de menos a más.

El equipo sudafricano se apoyó en una defensa firme y en una generación de jugadores jóvenes que dieron un paso al frente en los momentos clave. Con carácter y paciencia, el conjunto logró cerrar las eliminatorias con una clasificación que sabe a revancha, recordemos que la selección fue sancionada con tres puntos y estuvo muy cerca de quedarse sin su lugar en la copa del mundo.

Lo que significa este regreso

Volver al Mundial tiene un valor enorme para Sudáfrica. No solo recupera presencia en la élite, sino que también renueva la ilusión de todo un país que soñaba con volver a ver a su selección en el gran escenario. Desde aquel 2010 en casa, los sudafricanos no lograban llegar tan lejos, y ahora lo hacen con un equipo que transmite energía y esperanza.