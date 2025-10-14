Nueva selección en el Mundial 2026: Regresa después de 16 años
Se confirma una nueva selección para el Mundial de 2026, su última participación fue en 2010.
El Mundial 2026 está cada vez más cerca y las eliminatorias alrededor del mundo están llegando a su fin, es por eso que cada punto vale oro y las sorpresas se siguen dando para participar en la copa continental del próximo año. En esta fecha FIFA se definieron y se terminarán de definir los clasificados directos de África, unas eliminatorias complicadas y muy parejas en las que siempre hay sorpresas.
Hoy se definió una nueva clasificada que volverá a disputar una copa del mundo después de 16 años.
Una clasificación trabajada
Entre esas historias que emocionan, aparece la de Sudáfrica, que consiguió su boleto directo al Mundial 2026 y vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años. Los Bafana Bafana lograron lo que parecía lejano: superaron un grupo difícil y dejaron a Nigeria en repechaje, con una campaña que fue de menos a más.
El equipo sudafricano se apoyó en una defensa firme y en una generación de jugadores jóvenes que dieron un paso al frente en los momentos clave. Con carácter y paciencia, el conjunto logró cerrar las eliminatorias con una clasificación que sabe a revancha, recordemos que la selección fue sancionada con tres puntos y estuvo muy cerca de quedarse sin su lugar en la copa del mundo.
Lo que significa este regreso
Volver al Mundial tiene un valor enorme para Sudáfrica. No solo recupera presencia en la élite, sino que también renueva la ilusión de todo un país que soñaba con volver a ver a su selección en el gran escenario. Desde aquel 2010 en casa, los sudafricanos no lograban llegar tan lejos, y ahora lo hacen con un equipo que transmite energía y esperanza.
Eliminatorias complicadas con sabor a victoria
Sudáfrica está de vuelta en el Mundial, y con ella regresa una parte importante de la historia del fútbol africano. Los Bafana Bafana vuelven a soñar, y el continente celebra con ellos. Porque más allá de los resultados, el simple hecho de volver a estar ahí ya es una victoria enorme.