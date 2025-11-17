Reinaldo Rueda apunta al Mundial 2026; qué necesita Honduras para clasificar

Faltan pocas horas para que finalicen varias de las Eliminatorias al Mundial 2026, una de ellas es la de Concacaf, que recordemos ofrece tres cupos directos y dos más al repechaje intercontinental, sin contar los tres boletos que la FIFA dio a las selecciones anfitrionas (México, Canadá y Estados Unidos) que pertenecen a esta confederación.

Uno de los equipos que tiene grandes chances de avanzar al certamen orbital es Honduras, conjunto dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda que tendrá que medirse a Costa Rica en condición de visitante por la última fecha de las Eliminatorias de la Concacaf.

Lea también: Alemania y Países Bajos al Mundial 2026; ya van 34 selecciones clasificadas