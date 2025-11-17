Reinaldo Rueda apunta al Mundial 2026; qué necesita Honduras para clasificar
El entrenador tiene una gran oportunidad para poner a 'Los Catrachos' en la cita orbital.
Faltan pocas horas para que finalicen varias de las Eliminatorias al Mundial 2026, una de ellas es la de Concacaf, que recordemos ofrece tres cupos directos y dos más al repechaje intercontinental, sin contar los tres boletos que la FIFA dio a las selecciones anfitrionas (México, Canadá y Estados Unidos) que pertenecen a esta confederación.
Uno de los equipos que tiene grandes chances de avanzar al certamen orbital es Honduras, conjunto dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda que tendrá que medirse a Costa Rica en condición de visitante por la última fecha de las Eliminatorias de la Concacaf.
¿Qué necesita Reinaldo Rueda para clasificar con Honduras al Mundial 2026?
El equipo ‘Catracho’ lidera actualmente el Grupo C con 8 puntos, mismas unidades que Haití (a quién supera por mejor diferencia de gol), mientras que Costa Rica tiene 6 puntos y en el fondo de la tabla está Nicaragua con 4 unidades.
Sabiendo que avanzarán al Mundial solo los equipos que terminen primeros en los grupos de estas Eliminatorias de Concacaf, la Selección de Honduras debe ganar y esperar que Haití empate, pierda o que si gana su partido ante Nicaragua, lo realice con pocos goles a su favor, de tal manera que no supere a Honduras en este ítem, donde recordemos ‘Los Catrachos’ tienen +3 y el equipo ’Rojiazul' tiene +1.
El repechaje intercontinental, la otra opción que ofrece FIFA a la Concacaf
No solo los primeros de cada grupo en esta última fase de las Eliminatorias de Concacaf tienen chance de jugar este certamen orbital, pues la FIFA ofrece el repechaje intercontinental a selecciones de varias confederaciones, dando a esta del centro y Norteamérica dos cupos más, que serán para los mejores segundos.
Cabe recordar que la repesca intercontinental concederá dos boletos al Mundial 2026, ‘minitorneo’ donde ya aparece Bolivia, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo, mientras que Irak y Emiratos Árabes Unidos definirán el clasificado a ese repechaje por la confederación asiática, serie que también se define este martes y que va 1-1 tras su juego de ida.