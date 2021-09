Final del primer tiempo: Bolivia y Colombia no se sacaron ventaja

El partido dio inicio con una Selección Colombia que tenía la intención de atacar por las bandas, sacando provecho de la velocidad de Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado; sin embargo, no se limitó a mantener a estos hombres por los costados, y fueron constantes los cambios posicionales con Juan Fernando Quintero, permitiendo el avance y la incursión en el medio de Díaz y Cuadrado.

Así, y con un equipo corto, que no pretendía dar muchos espacios a su oponente, los dirigidos por Reinaldo Rueda buscaron el arco boliviano, sobre los tres minutos una posible falta sobre Quintero muy cerca del área no fue sancionada, pero la ‘tricolor’ siguió buscando acercarse, y fue hacia los nueve minutos cuando Luis Díaz ingresó al área por el costado izquierdo, pero no logró definir de manera satisfactoria.

Un minuto más tarde, Juan Guillermo Cuadrado, también arrancando desde la banda izquierda sacó un remate de larga distancia que controló sin problema el portero boliviano. Más tarde, Erwin Saavedra y Moisés Villarroel insistieron por los locales con disparos desde fuera del área que no lograron ver la portería defendida por David Ospina.

A partir de allí, y hasta el minuto 30, aproximadamente, fue la selección boliviana la que se volcó al ataque, también fueron insistentes por las bandas, levantando centros buscando la cabeza de Marcelo Moreno Martins, pero estos no fueron efectivos; la opción más clara hasta ese entonces de parte de los dirigidos por César Farías, fue un remate desde fuera del área que ‘encajonó’ perfectamente Ospina.

Sobre los 26 minutos, Adrián Jusino (Bol), recibe la primera tarjeta amarilla del compromiso por juego peligroso contra Roger Martínez, quien justamente sobre los 32 minutos de juego ingresó por el costado derecho al área boliviana y sacó un disparo que se fue por arriba del horizontal. Sobre los 35 minutos, Dávinson Sánchez da un pase hacia atrás desde la mitad de la cancha que coge mal parado a Ospina, sin embargo, no ve arco.

Sobre los 38 minutos, William Tesillo levanta un centro que Roger Martínez no logra cabecear con fuerza y el arquero no tiene inconvenientes. Y sobre los 40 minutos, un tiro libre cercano al área boliviana que dispara Juan Guillermo Cuadrado y se estrella en la barrera. Más tarde, sobre el final de la primera etapa, los bolivianos reclamaron como penal una mano de Tesillo, que el juez central no decretó.

Final del primer tiempo, con buenos tramos de parte de los dirigidos por Reinaldo Rueda, pero sin mucha profundidad.