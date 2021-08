Johan Mojica y su historia en Instagram: también criticó su ausencia en la convocatoria

La ansiedad crecía mientras Reinaldo Rueda aún tenía en secreto la lista de 28 futbolistas elegidos para afrontar los partidos del 2, 5 y 9 de septiembre correspondientes a la Eliminatoria para Copa del Mundo 2022; y fue cuestión de minutos para que se hablara de las sorpresas tanto entre los incluidos como los desafectados, pero no solo por parte de la prensa y los aficionados, los propios futbolistas ya se hicieron notar.

El primero en hacerlo, fue Jhon Córdoba, él lo hizo a través de un trino en su cuenta personal de Twitter, de una manera un poco descomplicada y que fue recibida de múltiples maneras. El segundo en aparecer en redes sociales fue el lateral izquierdo quien se desempeña en el Elche de España, Johan Mojica.

A través de Instagram, el jugador mostró su inconformismo al no ser llamado por el estratega colombiano Reinaldo Rueda; mediante una historia el jugador hizo el reclamo, las frases: “Es enserio?”, “Que hay que hacer pues?” y “Madre mía” acompañadas de emojis que se pueden interpretar de mala manera, no fueron bien vistas, tanto así, que las críticas no se hicieron esperar y la historia en mención fue borrada minutos después.

En la actualidad, el futbolista de 29 años que disputó el Mundial de 2018 y que comparte equipo con Helibelton Palacios, continúa preparándose con el Elche para afrontar los partidos correspondientes a La Liga, luego de perder en su debut ante el actual campeón, Atlético de Madrid.