Eliminatorias: Primera ventaja que tiene Bolivia a días de enfrentar a Colombia

Terceros, que milita en el América Mineiro brasileño, también consideró que "sin duda" será difícil enfrentar a Brasil, incluso sin varias de sus figuras "porque es una selección muy fuerte", con futbolistas "que juegan en las mejores ligas".



Además, valoró la cantidad de jugadores bolivianos que están actualmente "sumando minutos en el exterior" porque eso ayudará al trabajo de la Verde para sus próximos encuentros.



"Sin duda alguna es nuestro pensamiento el clasificar, entonces vamos a dar todo de nosotros para que podamos cumplirlo", manifestó.

Villegas convocó a 28 futbolistas, incluidos 14 'foráneos' para la recta final de las eliminatorias, en la que primero Bolivia visitará a Colombia en Barranquilla el próximo 4 de septiembre y recibirá cinco días después a la ya clasificada Brasil del italiano Carlo Ancelotti en su fortín en El Alto, a más de 4.000 metros de altitud.



Bolivia es octava con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que está actualmente en la zona de repesca, por lo que los de Villegas no tienen margen de error en las dos últimas jornadas.



La única vez que la selección boliviana llegó a un Mundial por mérito propio fue al de 1994 en Estados Unidos, una gesta liderada por el estratega español Xabier Azkargorta.

