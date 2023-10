Eliminatorias: así serían los resultados más probables de la fecha 3 según la data

Las Eliminatorias Sudamericanas llegan a su tercera jornada. Este jueves 12 de octubre se abre el camino en una nueva jornada doble rumbo al Mundial 2026. Varios partidos reúnen la atención de los aficionados en todo el mundo.

Tras las dos primeras jornadas disputadas, todo parece indicar que Brasil y Argentina estarán en la Copa del Mundo sin mayor dificultad. Por otra parte, Colombia, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay y Ecuador son los candidatos principales a disputar las cuatro plazas y medias restantes.

Esta jornada de las clasificatorias tendrá varios duelos mano a mano que parecen lejos de un pronóstico fijo. Sin embargo, los medios especializados en el estudio de datos han decidido elaborar el porcentaje de posibilidades de resultado para cada uno de los cinco partidos.

Resultados más probables de la fecha 3 de las Eliminatorias según la data

La siguiente jornada de las clasificatorias tendrá tres duelos que parten como los favoritos para ser los más ajustados. Colombia vs Uruguay, Argentina vs Paraguay y Chile vs Perú.

Basándose en el historial de partidos, el rendimiento de los equipos en las primeras dos jornadas, los jugadores convocados y las localía, la data ha definido cuáles son los resultados más probables.

Colombia vs Uruguay: Según los datos, el resultado más probable es una victoria local con el 41%. El empate tiene una chance de 27% y el triunfo visitante 31.9%. En el compromiso entre los cafeteros y celestes, todo apunta a que uno de los resultados más factibles podría ser el 1-1.

Bolivia vs Ecuador: El duelo entre el conjunto altiplano y los de la mitad del mundo pinta con una victoria ecuatoriana. Las chances según la data son de 58% para el triunfo de la visita, el triunfo local 20,1% y la victoria boliviana 21,9%

Argentina vs Paraguay: La albiceleste llega con todo el favoritismo. Las chances de la victoria local son del 66%, la igualdad 16,5% y el triunfo de la visita 17.5%.

Chile vs Perú: es uno de los partidos más parejos de la fecha. El clásico del pacífico tiene las opciones bastante dividas. Los australes tienen 37% de posibilidad de llevarse los tres puntos, los incas suman un 38% y el empate un 25%.

Brasil ve Venezuela:Cuestión de trámite según la data. Los locales tienen el 68% de posibilidades para ganar, el empate sería un 18% de las chances, mientras que el batacazo vinotinto pasa apenas por un 14%.

Por ahora, habrá que esperar a que la pelota ruede. Este jueves 12 de octubre será el inicio de la doble jornada de las Eliminatorias.