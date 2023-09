Eliminatorias sudamericanas: cambio de último momento en la programación de la tercera fecha

La Conmebol ha enviado una notificación de último momento respecto a una modificación en la programación de la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas, la cual se disputará el jueves 12 de octubre.

Pues la decisión de la entidad que regula el fútbol profesional en Suramérica fue modificar el horario del partido que se disputará entre Argentina y Paraguay en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El cambio en la programación de la fecha 3 de las Eliminatorias sudamericanas 2026

Si bien el juego entre la Albiceleste y la Albirroja se disputará el jueves 12 de octubre -al igual que los otros cuatro partidos de la jornada-, se corrió una hora, por lo que ya no iniciará a las 21:00 sino a las 20:00 (hora local).

El cambio anunciado por Conmebol no fue justificado, pero ya se le notificó a las federaciones de los dos países con el fin de que puedan replantear su itinerario -en caso de ser necesario-, pese a que el cambio de horario no es significativo.

Así, el juego Argentina vs. Paraguay ya no será el que cierre la tercera jornada de las Eliminatorias, sino que Chile y Perú disputarán el último duelo de la fecha en el estadio Monumental de Santiago.

¿Cómo se jugará la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas?

Cabe recordar que la tercera fecha de las Eliminatorias se jugará así:

Colombia vs. Uruguay - 15:30

Bolivia vs. Ecuador - 19:00

Argentina vs. Paraguay - 20:00

Brasil vs. Venezuela - 20:30

Chile vs. Perú - 21:00

*Los horarios corresponden a la hora del país que oficia como local