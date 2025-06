Eliminatorias sudamericanas: definida la primera selección eliminada

Los partidos que le quedan a Chile por Eliminatorias

La Selección de Chile jugará el 9 de septiembre ante Brasil como visitante por la fecha 17, y el 14 de ese mismo mes contra Uruguay en Santiago en el cierre de las clasificatorias. El 14 de octubre tiene programado un partido amistoso contra Irán.

Se estima que para septiembre la Roja tenga nuevo entrenador, pues está 'cantada' la salida de Ricardo Gareca, quien firmó uno de los peores desempeños en su carrera como director técnico. La intención de Chile es fichar a un 'timonel' que tenga experiencia en selecciones y ya haya disputado al menos un Mundial -tal como el saliente-.

Por su parte, Bolivia reavivó sus probabilidades de clasificar al Mundial, ya que llegó a 17 unidades y quedó a un punto de Venezuela que está séptima, que es la casilla de repechaje intercontinental.

La fecha 16 de las Eliminatorias la completarán los partidos Uruguay vs Venezuela, Argentina vs Colombia, Brasil vs Paraguay y Perú vs Ecuador.