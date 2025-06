Eliminatorias sudamericanas: tres selecciones que quedarían al borde de la eliminación este viernes

Perú es novena en estas Eliminatorias con diez unidades, y el viernes visitará a Colombia en Barranquilla (15:00), donde una derrota la dejaría fuera de la carrera por un cupo directo al Mundial, y forzando por un milagro para meterse en zona de repechaje.

Venezuela y Bolivia juegan un duelo directo en Maturín el viernes (18:00 local), en donde la Vinotinto llega con 15 unidades y la Verde con 14. La que pierda no queda tan comprometida como en los casos expuestos anteriormente, pero sí complicaría su paso directo al Mundial.

Le puede interesar: Gareca se juega todo en Chile: dos cambios de última hora para Eliminatorias

Selección de Conmebol que clasificaría al Mundial este jueves

A la par, es posible que se conozca una nueva selección clasificada al Mundial 2026 en esta jornada de Eliminatorias, ya que Ecuador tiene 23 puntos y si le gana a Brasil en Guayaquil (jueves a las 18:00) asegurará su clasificación de forma directa. Esto, teniendo en cuenta que al haber más cupos que en otras ediciones de las clasificatorias (pasó de cuatro a seis) baja el umbral de puntos requeridos para avanzar.

Fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas

La decimoquinta jornada de las Eliminatorias sudamericanas se disputará así:

Jueves 5 de junio

Paraguay vs Uruguay

Ecuador vs Brasil

Chile vs Argentina

Vienes 6 de junio

Colombia vs Perú

Venezuela vs Bolivia