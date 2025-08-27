Eliminatorias: Todos los partidos de la fecha 17 se podrán ver AQUÍ en simultáneo

La jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial se podrá seguir en su totalidad a través de la aplicación del Canal RCN. La plataforma digital ofrecerá la señal simultánea de todos los compromisos, lo que permitirá que los usuarios tengan acceso a cada encuentro en tiempo real desde dispositivos móviles o computadores.

El anuncio fue confirmado por la cadena, que destacó que, además del servicio de streaming, las transmisiones estarán disponibles en otras plataformas de audio y radio. La FM transmitirá en vivo todos los compromisos a nivel nacional para quienes prefieran seguir las incidencias a través de la señal convencional.

Vea también: Primera baja para la Selección Colombia en Eliminatorias: figura preocupa

Por su parte, el canal de YouTube de La FM y Antena 2 emitirá el audio oficial de la narración y comentarios, garantizando una cobertura paralela y accesible para los usuarios en diferentes formatos. La narración estará a cargo de Eduardo Luis López, acompañado en los comentarios por Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos, quienes estarán al frente de la transmisión principal.

El dispositivo multiplataforma permitirá a la audiencia acceder a la jornada decisiva de la fase clasificatoria desde cualquier lugar. Se trata de la penúltima fecha, en la que varias selecciones buscarán asegurar su presencia en el próximo Mundial o mantenerse con opciones hasta la última jornada.