Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 18:59
Eliminatorias: Todos los partidos de la fecha 17 se podrán ver AQUÍ en simultáneo
Esta es la aplicación que mostrará todos los partidos en simultáneo.
La jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial se podrá seguir en su totalidad a través de la aplicación del Canal RCN. La plataforma digital ofrecerá la señal simultánea de todos los compromisos, lo que permitirá que los usuarios tengan acceso a cada encuentro en tiempo real desde dispositivos móviles o computadores.
El anuncio fue confirmado por la cadena, que destacó que, además del servicio de streaming, las transmisiones estarán disponibles en otras plataformas de audio y radio. La FM transmitirá en vivo todos los compromisos a nivel nacional para quienes prefieran seguir las incidencias a través de la señal convencional.
Vea también: Primera baja para la Selección Colombia en Eliminatorias: figura preocupa
Por su parte, el canal de YouTube de La FM y Antena 2 emitirá el audio oficial de la narración y comentarios, garantizando una cobertura paralela y accesible para los usuarios en diferentes formatos. La narración estará a cargo de Eduardo Luis López, acompañado en los comentarios por Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos, quienes estarán al frente de la transmisión principal.
El dispositivo multiplataforma permitirá a la audiencia acceder a la jornada decisiva de la fase clasificatoria desde cualquier lugar. Se trata de la penúltima fecha, en la que varias selecciones buscarán asegurar su presencia en el próximo Mundial o mantenerse con opciones hasta la última jornada.
La estrategia de RCN combina televisión, aplicación, radio y YouTube con el propósito de llegar a diferentes públicos y garantizar cobertura completa en una fecha en la que todos los equipos de la región estarán en acción. Con esta iniciativa, los aficionados tendrán la posibilidad de elegir entre ver los partidos en directo o escuchar las transmisiones radiales con un equipo periodístico especializado.
Los partidos de la jornada 17
De acuerdo con la programación oficial, los compromisos de la jornada 17 se disputarán el jueves 4 de septiembre con el siguiente calendario:
Le puede interesar: FIFA pone en jaque a Argentina en Eliminatorias: revelan sanción
-
Paraguay vs Ecuador – 6:30 p.m.
-
Uruguay vs Perú – 6:30 p.m.
-
Argentina vs Venezuela – 6:30 p.m.
-
Colombia vs Bolivia – 6:30 p.m.
-
Brasil vs Chile – 7:30 p.m.
Todos los partidos se jugarán en horario unificado, salvo el duelo entre Brasil y Chile, programado una hora más tarde. Esto asegura que la definición de la tabla de posiciones mantenga el interés en simultáneo.
Fuente
Antena 2