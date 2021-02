Emerson Rodríguez no ocultó su felicidad de estar en el microciclo con Colombia

El presente de Emerson Rivaldo Rodríguez con Millonarios en la Liga Betplay, ha hecho que el estratega, Reinaldo Rueda, haya puesto sus ojos en él y le haya permitido entrar en la convocatoria de los microciclos con la Selección Colombia, para ir mirando nuevas alternativas pensando en los partidos que se vienen por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Por tal razón, el extremo derecho del conjunto ‘albiazul’ no ocultó su felicidad de portar la vestimenta de la selección nacional, ya que debutó en el segundo semestre del 2020, gracias al estratega Alberto Gamero, quien le dio la oportunidad de ser un jugador profesional, por lo cual, hoy en día es una de las piezas más importantes del plantel.

“Es una experiencia muy bonita, hay que disfrutarla y va a ser de muy buen aprendizaje con el profe Reinaldo Rueda, eso nos aportará también para llevarlo al club, a futuro la verdad me veo acá, con la ayuda de Dios así será”, sentenció Rodríguez en la rueda de prensa.

Asimismo, confesó que le gustaría en un futuro no lejano poder compartir camerino con grandes referentes del balompié colombiano como los son Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado: “Esto es un proceso, vamos por el buen camino, me gustaría jugar al lado de James por el excelente jugador que es, con Falcao y Cuadrado, sería un orgullo y una satisfacción, eso una meta. La verdad sí me veo ahí porque para eso trabajo y he venido haciendo las cosas bien, seguiré en este camino”.

Por otra parte, Rivaldo, confesó las charlas que tiene con Gamero para poder ir creciendo fecha tras fechas y consolidarse en el puesto de titular del equipo ‘embajador’: “El profe me ha dicho que el trabajo en equipo y la solidaridad que tenemos es muy importante, el equipo ha mejorado mucho en conjunto y me dice que tengo que ir al último cuarto de cancha a hacer lo yo sé hacer: atacar. Eso me ha ayudado mucho”.



Hay que recordar que Rodríguez en Millonarios comparte camerino con Fredy Guarín, quien ya sabe que es jugar con la Selección Colombia y por ende, le dio ciertos consejos que deberá tener en cuenta si quiere empezar a entrar en la convocatoria de la selección de mayores: “Fredy nos contó su experiencia, que era muy bonito vestir los colores de la tricolor, me dio mucho ánimo, me dijo que me las creyera, que confiara en Dios que si trabajaba lo iba a lograr y ‘Maca’ también que siguiera con esta humildad y seguir trabajando y esforzándome”.