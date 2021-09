Empate agridulce de Colombia: así quedó en la tabla de posiciones

Las selecciones suramericanas siguen buscando un cupo para la Copa del Mundo Catar 2022, y cuando se encuentra en curso la séptima fecha, con el partido de la Selección Colombia ya concluido, las diferencias no son muy grandes, a excepción de la Selección Brasil, que acumula puntaje ideal en sus seis salidas.

Vea también: Potencia, velocidad y definición: gol de Roger Martínez para Colombia vs Bolivia

Así, luego del partido que protagonizaron Bolivia y Colombia en el estadio Hernando Siles, de La Paz, y con el partido Ecuador vs Paraguay en curso, la tabla de posiciones ha tenido ligeros cambios, aún con tres partidos por disputar. La lucha por hacerse con uno de los cuatro cupos directos que entrega la Eliminatoria, fuera del que tiene acceso a repechaje, está ‘caliente’.

De cara a los partidos ante Paraguay, como visitante, y ante Chile en el Metropolitano de Barranquilla, los dirigidos por Reinaldo Rueda, llegan con un alivio, pues ya afrontaron uno de los partidos que históricamente resulta más difícil en la Eliminatoria, y lograron sacar un punto; Bolivia en La Paz, ya es historia.

Le puede interesar: Bolivia vs Colombia: ¿era para Cuadrado? tiro libre perfecto para Quintero y no le pegó

Con esto, y aún con los duelos Venezuela vs Argentina, Perú vs Uruguay y Chile vs Brasil por disputarse en lo correspondiente a la fecha 7, la clasificación para el Mundial de Catar está así:

1. Brasil, 18 puntos

2. Argentina, 12

3. Ecuador, 10

4. Colombia, 9

5. Uruguay, 8

6. Paraguay, 8

7. Chile, 6

8. Bolivia, 6

9. Venezuela, 4

10. Perú, 4