Empresario de Claudio Borghi reveló conversaciones con la Federación para llegar a Colombia

“Ellos me han dicho que lo primero que quieren hacer es contratar un técnico colombiano, pero de no ser así se van a comunicar conmigo porque el candidato es Borghi en ese caso que no se les dé el primer plan”, subrayó.

“Él está muy contento porque hace unos años ni dirige y ha tomado esta noticia de muy buena manera y obvio que se siente capacitado para tener dicha función. No olvidemos que dirigió la selección chilena, salió 4 veces campeón con Colo Colo y Argentinos Juniors; es campeón del mundo como jugador, jugó en el Milan de Van Basten…”, expuso Argiz sobre su representado.

Sobre posibles negociaciones teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, aseguró: “El tema económico en este momento pasa a un segundo plano porque acá la idea es que la Federación se defina por Claudio y luego nos sentamos a charlar. La prioridad es el tema deportivo y yo creo que Borghi es ideal por el enfoque ofensivo de los jugadores colombianos y siento que la gente los va a amar”.

Y cerró asegurando que él ve difícil la llegada de Rueda a Colombia: “Por la prensa me ha llegado que lo de Reinaldo Rueda con Colombia se ha desinflado y seguramente la próxima semana tendré otra charla con la federación colombiana a ver qué decisión han tomado. Yo veo con buenos ojos lo de Claudio Borghi para Colombia”.

Claudio Borghi tiene en su carrera de entrenador equipos como Audax Italiano, Colo Colo, Independiente de Avellaneda, Argentinos Juniors, Boca Juniors, la selección de Chile (2011-2012) y Liga de Quito (su último club en 2016). Como jugador tuvo un extenso trasegar en el fútbol argentino y su mayor logró fue el campeonato mundial de 1986 junto a Diego Maradona.