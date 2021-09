En Chile consideran "ilógico" la triple fecha de las Eliminatorias

El entrenador de la selección chilena de fútbol, Martín Lasarte, se refirió este miércoles a la complejidad que reviste la triple fecha camino a Catar 2022 que inicia este jueves enfrentando a Brasil, para luego chocar en calidad de visitante ante Ecuador y Colombia.

"No es muy lógico que juguemos tres partidos en una semana. Entiendo que ha habido una serie de circunstancias, pero me parece que ha habido otros momentos, tiempo para haberlo resuelto de otra manera. Desde ese lugar, no es esta la más fácil", explicó el estratega uruguayo.

Con todo, Lasarte afirmó que Chile tiene la necesidad de sumar puntos, en tanto corre en la séptima posición de la tabla sudamericana con seis unidades acumuladas en seis encuentros disputados, contado para sí una única victoria ante Perú a fines de 2020.

"Está claro que tres fechas dicen mucho más que dos y en la medida que sumemos y nos veamos bien, va a ser una triple jornada productiva. Si no, será más complicado para lo que viene después", dijo el seleccionador de La Roja.

Vea también: Noruega y Países Bajos empataron en una nueva jornada de la Eliminatoria en Europa

Consultado por la ausencia de Benjamin Brereton y Francisco Sierralta, jugadores que no pudieron viajar debido a las restricciones impuestas por el fútbol inglés, Lasarte se mostró preocupado.

"Podemos llegar a pensar que sea una situación puntual, tengo miedo que esto se transforme en algo mucho más reiterado que incluso se puede ampliar a otras asociaciones. Hay una serie de pautas marcadas por la FIFA que no se están cumpliendo," apuntó.

SURAMÉRICA, "MÁS PERJUDICADO QUE EL RESTO"

"Tengo siempre la sensación que a Sudamérica en ese aspecto es más perjudicado que el resto, como que se nos ve desde otro lugar, de otra manera, y no me parece justo, no me parece bien que sea así", agregó.

Otra de las ausencias que deberá enfrentar el esquema de La Roja es la de una de sus estrellas, Alexis Sánchez, que permanece en periodo de recuperación tras una nueva lesión muscular.

"Si a una selección le falta uno de sus mejores futbolistas, de mayor recorrido y mayor experiencia y mayor cantidad de logros a lo largo de su carrera, es significativo", explicó Lasarte.

Sin embargo, realzó el buen estado físico en el que está Eduardo Vargas, un jugador que históricamente ha sido muy productivo jugando por su selección, destacando como uno de los mejores artilleros en la última Copa América.

"Se le ha visto muy bien (a Vargas), está renovado, con otra confianza. Ojalá pueda materializar con goles", dijo el técnico.

Uno de los desafíos para la triple fecha es cuidar la aparición de nuevas tarjetas amarillas, en tanto 10 jugadores podrían perderse los duelos que vienen en caso de ser amonestados.

Le puede interesar: "Ojalá se dé": volvieron a hablar del regreso de Armani a Nacional

"La necesidad de jugar tres partidos y la dificultad de tener hoy en este grupo 10 involucrados con tarjeta amarilla hizo que nosotros citáramos una cantidad de futbolistas mayor que la que hacemos habitualmente", afirmó.

Con todo, Lasarte enfatizó la "cualidad competitiva" de La Roja, cuya columna vertebral sigue siendo la camada de jugadores de la "Generación Dorada", esa que le dio a Chile dos Copa América consecutivas en 2015 y 2016.

"No dan nada por perdido, quieren siempre ganar, siempre tiene ilusión y creen en lo que podemos hacer y ese es un aspecto muy importante, también para plegarlo a los más jóvenes", agregó.