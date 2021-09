En Chile son pesimistas y aseguran no irán al Mundial de Catar

La Selección Colombia recibirá el próximo jueves 9 de septiembre a Chile en compromiso de la décima fecha de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 que tendrá su pitazo inicial a partir de las 6:00 de la tarde.

El seleccionado chileno visita Barranquilla con la necesidad de sumar puntos, ya que actualmente se ubica octavo en la tabla de posiciones con con solo una victoria, cuatro empates y tres derrotas.

Lea también: Selección Colombia: este es el historial recibiendo a Chile por Eliminatoria

Sin embargo, en Chile son pesimistas con respecto al rendimiento del equipo que dirige Martín Lasarte, ya que consideran que cuenta con el rendimiento necesario para ganarse un lugar entre los cinco primeros del clasificatorio y de esta manera obtener un boleto a Catar.

El portal La Tercera consultó con cinco exjugadores y un exentrenador de la 'roja' y tras sus declaraciones se llegó a la conclusión de que "la roja no clasificará al Mundial".

"La principal preocupación es la falta de gol, que en todo el proceso apenas ha logrado anotar ocho goles y que en los últimos cuatro partidos no ha hecho gol", señala el medio.

Sergio Navarro, quien fuera capitán de Chile, señaló que el equipo juega en la mitad de la cancha y con poca intensidad.

Le puede interesar: Las tres soluciones que maneja Rueda para reemplazar a Davinson ante Chile

“Un equipo que no hace goles no puede ganar. Chile juega en la mitad de la cancha y termina la jugada devolviéndosela al arquero. Así es muy difícil ganar. Con Bielsa jugaba hacia adelante, atacaba. En Ecuador llegamos al arco dos veces. Chile tiene muy buena técnica, pero no tiene habilidad individual, salvo Alexis Sánchez, que es el único, y que ahora no está. No hay ese olfato goleador. No tienen esa cualidad", dijo Navarro.

También fueron consultados Jorge Aravena, Héctor Puebla, Sandrino Castec, Jorge Garcés, Humberto Cruz. Todos coincidieron en su consideración y añadieron que Chile no compite con sus rivales directos.

“Por los resultados propios, va a ser un poco difícil. Ayer debimos ganar, con Brasil se pudo conseguir un empate. Pero el problema, también es que los rivales directos están consiguiendo lo que les sirve. Hablo de Uruguay, Colombia, Paraguay… Entonces, se amplió el espectro y los cupos son muy pocos”, agregó Héctor Puebla.