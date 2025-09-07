En Ecuador alistan al remplazo de Beccacece y piensan en un ex Real Madrid

La Selección Ecuador clasificó a la Copa del Mundo 2026 con antelación pese a que inició las Eliminatorias con tres puntos menos debido a la sanción impuesta por FIFA por el caso Byron Castillo. De la mano del entrenador Sebastián Beccacece se finiquitó el tiquete al Mundial, pese a que su desempeño podría ser mejor.

Estadísticas de Sebastián Beccacece en la Selección Ecuador

En las clasificatorias en curso, a falta de una fecha para el final, la Tri suma 26 unidades -29 si se suman los tres que tuvo que descontar por la sanción- y se sitúa en la cuarta posición; con Beccacece en el banquillo se han conseguido 18 de esos puntos (tiene un rendimiento del 54,5 %).

Pero en Ecuador parece que no aguantan más a Beccacece sobre todo por su estilo de juego, y ya hay hinchas y referentes históricos de la selección que proponen destituirlo y anunciar un nuevo entrenador para el Mundial.

Nombres suenan, y el que más ha llamado la atención para hinchas y exjugadores es el de uno europeo, quien lo ha ganado todo en Europa con clubes, pues la duda pasa porque nunca ha fungido como entrenador de una selección.