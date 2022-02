"En la Selección hay división, Cuadrado no respeta a James": se confirma que la interna está rota

Asimismo, Ricard que estuvo con Colombia en el Mundial de Francia 98, aclaró que “no le estoy echando la culpa a James de nada. Hay momentos que vos tenés que saber manejar el grupo, hay momentos que vos sabés qué sucede si haces esto, si haces lo otros. Tenés que olértela, olfatear, tenés que mirarlas. En la cancha se ve: Cuadrado no le quiere dar la pelota que, no lo respeta, en la cancha se ve, en el camerino se nota. Ahí ya hubo alegato con Falcao, imagínate con 'El Tigre’”.

Por otra parte, Hamilton agregó en Directv Sports que "cuando nosotros los jugadores vemos al técnico timorato, no le creemos. Cuando un técnico le dice, te voy a poner el ejemplo, a Juan Fernando Quintero, 'No me subas tanto, quédate acá'; Quintero lo mira y le dice 'a mí lo que me gusta es atacar', ¿me hago entender? Cuando el mensaje llega de esa manera, los jugadores no te creen".

