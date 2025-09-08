En Perú toman decisión con el técnico después de quedar eliminados del mundial

“Me pidieron que continuara hasta noviembre”

En la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a Perú con Paraguay su entrenador les dio fin a todos los rumores.

Oscar Ibáñez técnico argentino nacionalizado peruano que lleva apenas unos meses como entrenador de la selección absoluta aclaro cualquier inquietud sobre su salida y dijo que después del partido contra Uruguay el presidente de la federación peruana de futbol le había pedido que se mantuviera en el puesto al menos hasta los amistosos de noviembre, a lo que el entrenador admitió haber contestado que “Sí obviamente”.

Ibáñez confía en re enderezar el camino de Perú con vistas en el mundial 2030, dice que el equipo tiene hambre y ganas de ganar, confía en que el cambio generacional será importante y logrará tener el punto perfecto entre juventud y jerarquía.