En Perú toman decisión con el técnico después de quedar eliminados del mundial
La federación peruana de futbol tomó una decisión con su entrenador con vistas a los amistosos de noviembre.
Las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2026 están llegando a su fin y con ello las aspiraciones de 3 de las 10 selecciones que disputan la posibilidad de asistir al máximo torneo internacional.
Una de las selecciones que ya no tiene ninguna aspiración es la selección peruana, que ha tenido un nivel muy bajo en estas eliminatorias, de los 17 partidos que se han jugado solo ha podido ganar 2, lo que evidencia el bajo nivel del futbol peruano a nivel internacional, tras quedar eliminados el técnico Oscar Ibáñez habló en la rueda de prensa previa a el último partido y aclaró su situación.
“Me pidieron que continuara hasta noviembre”
En la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a Perú con Paraguay su entrenador les dio fin a todos los rumores.
Oscar Ibáñez técnico argentino nacionalizado peruano que lleva apenas unos meses como entrenador de la selección absoluta aclaro cualquier inquietud sobre su salida y dijo que después del partido contra Uruguay el presidente de la federación peruana de futbol le había pedido que se mantuviera en el puesto al menos hasta los amistosos de noviembre, a lo que el entrenador admitió haber contestado que “Sí obviamente”.
Ibáñez confía en re enderezar el camino de Perú con vistas en el mundial 2030, dice que el equipo tiene hambre y ganas de ganar, confía en que el cambio generacional será importante y logrará tener el punto perfecto entre juventud y jerarquía.
La situación a futuro de Perú
La selección peruana ya definió sus dos amistosos para noviembre en donde enfrentará a Rusia y a Chile en lo que serán partidos para coger ritmo y mantener a la selección unida con vistas en futuras competiciones.
El papel de Perú en estas eliminatorias fue lamentable, perdiendo 9 partidos de los 17 que ha jugado y si a eso le sumamos que no logró ganar ningún partido en la última Copa América y que además en 2022 no fue al mundial por perder el repechaje se puede evidenciar la crisis del futbol peruano que buscará enderezar el camino con vistas al futuro.