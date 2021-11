EN VIVO: Brasil vs Colombia; fecha 13, Eliminatorias a Qatar 2022

En el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo, el combinado de Tite busca su undécimo triunfo en estas eliminatorias suramericanas y, en caso de que Uruguay no gane a Argentina el viernes, tendrá asegurado su billete para la cita mundialista.



Aunque su juego no termina de convencer ni a la afición, ni a la prensa brasileña, la trayectoria de la Canarinha es inmaculada.



Después de once partidos, es líder absoluto e invicto con un balance diez victorias y un sólo empate, el 0-0 que firmó en octubre precisamente ante el cuadro cafetero, en Barranquilla.



Y aún le queda pendiente ese partido como local contra Argentina que se suspendió en septiembre después de que las autoridades brasileñas ingresaran al campo para detener a cuatro jugadores argentinos por incumplir los protocolos sanitarios de la covid-19.



Aún no hay noticias sobre la resolución de ese entuerto.



Sin embargo, un triunfo ante Colombia y un empate o una derrota de Uruguay serán suficientes para asegurarse estar entre los cuatro primeros lugares que dan acceso directo al Mundial, a falta de cinco jornadas para el final.



Tite no ha dado muchas pistas sobre el once, pero se espera que coloque el mismo ataque que le endosó cuatro goles a Uruguay en la anterior fecha, con Raphinha, Gabriel Jesus y Neymar en punta, y Lucas Paquetá en la posición de enganche.



Los brasileños esperan un partido "muy difícil" ante un equipo que le ha puesto en serias dificultades este año y al que le gusta "el contacto y jugar fuerte".



"Los partidos con ellos cada vez han sido más disputados. Sabemos que no será diferente esta vez y tenemos que prepararnos para un encuentro bien difícil", afirmó Paquetá en rueda de prensa.



Por su parte, el cuadro de Reinaldo Rueda confía en "hacer historia" en Sao Paulo ante Brasil, que nunca ha perdido como local en unas eliminatorias mundialistas.



No lo tendrá fácil. El técnico ha perdido por lesión a su delantero más en forma, Radamel Falcao, que ha mostrado un excelente nivel en el arranque de la temporada europea con la camiseta del Rayo Vallecano de España.



Si bien aún tiene margen de maniobra en el ataque, con futbolistas como Duván Zapata o Miguel Borja, y Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado.



En la zona de creación puede regresar James Rodríguez, quien no juega con su selección desde hace un año. El mediapunta, actualmente en el Al Rayyan de Catar, vuelve a su país talismán, donde deslumbró al mundo hace siete años en el Mundial de Brasil 2014.



Su aura de estrella, sin embargo, ha decaído en los últimos años al pasar del Real Madrid al Al Rayyan, con pasajes discretos entre medias por el Everton inglés y Bayern Múnich alemán.



Pero las bajas más sensibles de Colombia están en la defensa. Yerry Mina y Carlos Cuesta, dos de los defensas más utilizados por Rueda, no estarán ante Brasil, así como Stefan Medina y Óscar Murillo.



Ello obligará a Rueda a recomponer la zaga, donde probablemente formarán la pareja de centrales Davinson y Lucumí.



Para la Tricolor, que marcha cuarta en la clasificación con 16 puntos, los mismos que Uruguay, que ocupa el quinto lugar, un empate ante la pentacampeona del mundo sería un preciado botín.



La gran apuesta de los colombianos es conseguir el triunfo el próximo martes en casa ante Paraguay. Ese mismo día Brasil jugará con Argentina, en San Juan, quizá con la tranquilidad de tener la clasificación para Catar en el bolsillo.