EN VIVO: Perú vs Ecuador; fecha 16, Eliminatoria Sudamericana

Las selecciones de Perú y Ecuador se enfrentan este martes en el partido más decisivo para ambos equipos en las eliminatorias de clasificación para el Mundial de Catar 2022, pues los dos países pueden dejar sentenciado o muy bien enfilado su billete para la próxima Copa del Mundo.

En el Estadio Nacional de Lima se miden el tercer y el cuarto clasificado de las eliminatorias, dos equipos que quieren ser los siguientes en seguir el paso a Brasil y Argentina, quienes ya están matemáticamente clasificados.



A Ecuador, que es tercero con 24 puntos, le hacen falta apenas tres puntos para asegurarse su cupo mundialista, lo que puede conseguir si logra el triunfo en tierras peruanas y, de paso, le devuelve el triunfo de visitante que Perú logró en Quito por 1-2 en la primera rueda de las eliminatorias.



"Es uno de los partidos más importantes de mi carrera. (...) No hay nada más trascendente y más importante que jugar una Copa del Mundo", afirmó el seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, en conferencia de prensa antes de realizar el último entrenamiento en Quito.



Mientras, Perú, que ocupa la cuarta plaza con 20 puntos, no tiene aún tan al alcance la clasificación directa, pero un triunfo sobre la Tricolor dejaría a la Blanquirroja con la quinta plaza casi asegurada, que da derecho a disputar la repesca.



De ganar el combinado peruano, sería la primera vez que consigue cuatro triunfos consecutivos en eliminatorias tras las victorias cosechadas ante Bolivia (3-0), Venezuela (1-2) y Colombia (0-1) que le han aupado a los puestos de clasificación directa para la Copa del Mundo.



Tanto peruanos como ecuatorianas afrontarán este duelo con bajas sensibles que obligarán a sus respectivos seleccionadores a hacer modificaciones en el equipo titular respecto a sus últimos partidos en las eliminatorias.



Así, el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca no podrá disponer de Christian Cueva, el jugador más determinante de la Blanquirroja en estas eliminatorias, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y, en su lugar, probablemente actúe Christopher Gonzáles.



También está suspendido en el cuadro peruano el lateral derecho Aldo Corzo, uno de los mejores en el encuentro ante Colombia, por lo que volverá al once titular Luis Advíncula, quien ya anotó ante Ecuador en el partido disputado en Quito.



Asimismo, el domingo quedó desconvocado por lesión el lateral izquierdo Nilson Loyola, igual que sucedió con el centrocampista Pedro Aquino antes del encuentro disputado en Barranquilla (Colombia).



“Tienen buenas individualidades, pese a la ausencia de Cueva. Lo importante es el equipo, de eso nos tenemos que cuidar", advirtió Alfaro.



Por su parte, el técnico de la Tricolor tampoco podrá contar con el delantero Énner Valencia, también inhabilitado por acumulación de amonestaciones, y con el portero Alexander Domínguez, expulsado en los primeros minutos del encuentro ante Brasil (1-1) por su dura entrada a Matheus Cunha.



Finalmente, las autoridades peruanas dieron el permiso para que el encuentro con el Estadio Nacional a un 70 % de aforo, algo más cercano al 100 % que pedían Gareca y los jugadores para competir en igualdad de condiciones con los demás países.



Pese a que inicialmente el Ministerio de Salud no había aceptado más del 50 %, la euforia nacional desatada tras el triunfo en Colombia parece haber convencido a las autoridades en aumentar algo más la cantidad de gente que podrá presenciar el encuentro.