"Es el momento para ganar": en Colombia quieren aprovecharse de la situación que vive Brasil

El asistente técnico de la selección colombiana Luis Amaranto Perea, aseguró este lunes que su equipo buscará ganarle a Brasil para crearle una "minicrisis" y de paso acabar con la racha de empates que tiene el equipo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026.



"Para nosotros enfrentarlos en condición de local, en el momento en que estamos y con la necesidad que tenemos de sumar, lo hace mucho más especial. A Brasil no se le gana muchas veces y esta es una bonita oportunidad, muy parecida a la que tuvimos contra Alemania, de poder ganarle a una selección muy importante. Creo que ha llegado el momento", manifestó Perea a periodistas en Barranquilla.



Colombia enfrentará el próximo jueves a Brasil en Barranquilla, y el día 21 a Paraguay en Asunción. Colombia llega a esta doble jornada en el quinto lugar con seis puntos, producto de tres empates y una victoria.

"Vienen con un punto de seis, vendrán con más agresividad, pero para nosotros es entender que es el momento de poder ganar, generar esa posible minicrisis en ellos, pero pasa por nosotros, por buscar el partido, tenemos la necesidad de ganar por la cantidad de empates que hemos tenido", añadió Perea.



La Canarinha pasa por una transición porque de seis puntos posibles solo ha logrado uno. Perdió con Uruguay 2-0 y empató con Venezuela 1-1.



Sobre el estado de James Rodríguez, que no jugó el último partido de São Paulo por lesión, Perea dijo que el volante "ha tenido una pequeña molestia, pero creo que va a llegar bien”.



"Se ha ido tratando de buena manera por parte de su club y creemos que va a llegar. Quedan unos días para seguirlo recuperando y evaluando. El reporte que tenemos es bastante favorable", añadió.



Por su lado, el extremo Luis Sinisterra, del inglés Bournemouth, también confió en que se le puede ganar a Brasil sin importar que a ese equipo le falten estrellas como Neymar y Casemiro, que no estarán por lesión.



"Son piezas fundamentales de ellos, pero Brasil tiene un grupo bastante amplio, de grandes figuras. No podemos dejarnos persuadir por esa parte, tenemos que afrontar el partido con la mayor confianza", comentó.

El ariete consideró que Colombia debe hacer de Barranquilla "un fortín (...) el que venga tiene que saber que tiene que pelear por llevarse un punto”.



"Esperemos que iniciemos con Brasil ahora y que de ahí para adelante se venga una racha bonita para nosotros", señaló.



Mientras tanto, el delantero John Cordoba, hijo del también exdelantero de Millonarios y Santa Fe Manuel Córdoba, confió en que contra Brasil será el partido en donde se puedan marcar los goles que no han sido posibles en otros juegos.



"Espero que este sea el partido en el que entrarán los goles", comentó el delantero de Krasnodar al referirse a los tres empates que ha tenido Colombia en cuatro juegos.