"Es lamentable": Rodallega, errores de la Selección Colombia y otras indirectas para Rueda

Hugo Rodallega, delantero del Bahía de Brasil, mostró su preocupación por el desempeño de la Selección Colombia en los últimos tres partidos de las Eliminatorias al mundial de Qatar 2022.

El jugador de 36 años hizo énfasis en los errores que está cometiendo el equipo dirigido por Reinaldo Rueda, teniendo en cuenta que además de no ganar en los juegos correspondientes al mes de octubre, tampoco pudo marcar gol frente a Uruguay, Brasil y Ecuador.

“El tema de los goles es de rachas. Es lamentable que Colombia en estos tres partidos se haya ido en cero, es algo que preocupa, con el potencial que hay. Es muy poco lo que se genera y eso es preocupante. Hay que darle también mérito al arquero de Ecuador, hizo muy buenas atajadas”.

En diálogo con Caracol, Hugo Rodallega dejó claro que la falta de eficiencia en el frente de ataque está condenando a la Selección Colombia en su objetivo de clasificar al próximo mundial.

“A Colombia le cuesta generar”, agregó. "Es lo que nos está haciendo falta, más que hacer goles porque para hacer goles hay que crear las opciones. A veces se ve a una Colombia muy desesperada, tirando cualquier pelotazo. La idea no es esa, la idea es intentar que la pelota llegue limpia a nuestros delanteros”.

Eso sí, Rodallega aclaró que no está haciéndose campaña para una futura convocatoria a la Selección Colombia.

Explicó que sus opiniones solamente expresan lo que él piensa respecto a las fallas que está mostrando el equipo ‘tricolor’ en las eliminatorias.

"Yo estoy haciendo goles, estoy en buen momento, pero no solo yo estoy en gran momento. Salir a decir que yo hago falta, no. Yo solo digo que nosotros, en esta tiple fecha, tenemos que ser conscientes que no era lo que estábamos buscando, había que ganar uno de los tres partidos".

Los próximos partidos de Colombia camino a Qatar 2022 serán frente a Brasil como visitante y ante Paraguay en Barranquilla. Actualmente, el conjunto cafetero es cuarto en la tabla de posiciones con 16 puntos.