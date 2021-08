"Espero aportar": la reacción del ‘Rifle’ Andrade por convocatoria a la Selección

Andrés el ‘Rifle’ Andrade es una de las sorpresas en la convocatoria de Reinaldo Rueda para la triple fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. El mediocampista ha tenido una buena temporada con Atlético Nacional, por lo cual, este fue el premio que el fútbol le regaló al ‘Rifle’.

El creativo ‘verdolaga’ calificó como un “momento muy emotivo”, pues desde niño tiene ese “sueño” de vestir la camiseta de la Selección Colombia: “Fue uno de los objetivos en volver a Colombia. Tengo esta oportunidad, agradecido con Dios, mi familia y Nacional".

Y es que para Andrade la palabra “sacrificio” no va con él, pues “sacrificarse es hacer algo que a uno no le gusta” y para el ‘Rifle’ jugar al fútbol es una pasión: “Me esfuerzo para ayudar a mi equipo, seguir saliendo adelante, fortalecerme en cada entrenamiento. La disciplina, el profesionalismo se aprende con los años, ojalá hubiera tenido en cuenta eso cuando era más joven".

Hay que decir que una de las razones para que el jugador de Nacional esté en esta convocatoria, fue lo que realizó no solo con la escuadra antioqueña, sino el morfociclo, donde Andrade señaló que Rueda lo “empleó en varias posiciones del frente de ataque, estoy a la disposición de ellos y lo que necesiten”.

Finalmente, el ‘Rifle’ dijo que “va a ser muy especial cuando me ponga la camiseta amarilla así sea para entrenar. Todavía no nos han dicho cuando nos debemos presentar, tenemos el foco en el partido del jueves y luego pensaré lo que viene con la Selección".