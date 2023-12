Está al caer el nuevo técnico de Perú: faltan detalles para que el anuncio sea oficial

El entrenador uruguayo Jorge Fossati afirmó que "es un privilegio ir a la selección", respecto a su salida como técnico del Universitario y su nuevo papel como director técnico de Perú, que según su representante, se concretará pronto.



"Recuerden que ir a la selección es un privilegio. Y no hay club en ningún país que sea más importante que la selección. Esa es mi forma de pensar de toda la vida", dijo Fossati a medios locales a su llegada al aeropuerto limeño Jorge Chávez.



Según medios locales, el técnico viajó de Uruguay a Perú para ultimar los detalles del fin de su contrato con el equipo crema y el nuevo con la selección nacional.

Definió como "fundamental" el diálogo con el director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, quien le ha propuesto el cargo de entrenador de la Blanquirroja.



"Es un colega con tanta o más experiencia que yo, y para mi es un halago que un técnico de su trayectoria piense que soy el idóneo para conducir en este momento a la selección", agregó.



Cuando la prensa le preguntó sobre la posibilidad de que la selección nacional se clasifique o no al Mundial de 2026, debido a que esta se encuentra en último lugar de las eliminatorias sudamericanas, sostuvo que cree en el equipo.



"Si yo no estuviera convencido de que se puede, loco no soy ya les dije, este yo o quien sea", indicó sobre el equipo nacional peruano , y añadió que aún queda mucho recorrido para que este sí se pueda clasificar.

El representante de Fossati confirmó que "solo faltan detalles" en las negociaciones con la Federación Peruana de Fútbol para que su patrocinado sea el nuevo seleccionador de Perú, en reemplazo de Juan Reynoso.



"Solo faltan detalles de documentos para que todo se pueda cerrar. Realmente hay muy buena voluntad de parte de la FPF y muchísimas ganas del 'profe' Fossati para que todo se concrete", declaró Pablo Betancourt a periodistas al abandonar la Villa Deportiva Nacional (Videna), la sede de la FPF.



Betancourt aseguró que el estratega decidió terminar el contrato que tenía con la "U" por todo 2024 antes de cerrar un acuerdo con la FPF "para no causarle ningún inconveniente" al equipo crema y que sus dirigentes "puedan buscar un nuevo entrenador".

