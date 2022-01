Está por confirmarse: segunda baja que tendría Colombia contra Perú y Argentina

Reinaldo Rueda se encuentra en el proceso de preparación de los partidos correspondientes a la doble jornada de Eliminatorias que se jugarán luego del duelo amistoso ante Honduras.

Es por ello que ya se analizan cuáles serán los jugadores que harán parte de la convocatoria para enfrentar a Perú como local y a Argentina en tierras gauchas.

Sin embargo, no cesan las preocupaciones para el entrenador caleño, pues luego de la casi segura ausencia del delantero Duván Zapata tras sufrir lesión en Atalanta, habría una segunda baja sensible.

Pues el portero David Ospina se resintió en el partido entre Napoli y Fiorentina por la Copa de Italia, por lo que tuvo que ser sustituido en la parte complementaria.

Tras ello, se confirmó por parte de la escuadra italiana que el golero sufrió una molestia en su gemelo izquierdo, lo cual lo obliga a someterse a exámenes para determinar el tiempo de incapacidad.

No obstante, se estima que si bien no hay alguna rotura o un desgarro, sí tendría una recuperación de varias semanas, por lo cual no estaría disponible para los compromisos de las fechas 15 y 16 clasificatorias.

Así las cosas, el entrenador colombiano tendrá en el juego ante Honduras del próximo 16 de enero una oportunidad para ver al posible sustituto de Ospina en Eliminatorias, pues Camilo Vargas sería el titular en estos duelos.