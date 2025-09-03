Estadísticas de Colombia contra Bolivia en Eliminatorias

Fechas definitivas de las Eliminatorias Sudamericanas tienen a Colombia con la necesidad de conseguir la victoria contra su similar de Bolivia para no pasar problemas en la clasificación para el Mundial de 2026. Los colombianos han aplazado su entrada, mientras que los del altiplano necesitan dar un golpe para acercarse en la posibilidad de clasificar por medio del repechaje.

Colombia parte con la superioridad, y, de hecho, desde Bolivia lo ven con temor, dado que el historial en el calor de Barranquilla favorece bastante a los colombianos. Desde las estadísticas, la supremacía se ha hecho notoria en suelo cafetero con siete eliminatorias en las que la ‘Tricolor’ se ha despachado con 17 anotaciones, mientras que a los del altiplano se les hace imposible marcar goles.

Ese es un punto de partida para acotar la diferencia de las dos selecciones que tendrán que luchar por realidades distintas. Una ve de cerca el Mundial, la otra apenas se acercaría al repechaje si suma de a tres en tierras atlanticenses.

ESTADÍSTICAS CLAVES ENTRE LAS DOS Y ASÍ LE HA IDO A COLOMBIA EN BARRANQUILLA CONTRA BOLIVIA

Evidentemente, para Colombia este puede ser el partido de consagración. Mirando los datos entre las dos selecciones, los cafeteros han marcado en ocho de los diez últimos partidos ante Bolivia. Además, la ‘Tricolor’ tampoco ha perdido en 11 de los últimos 13 enfrentamientos entre sí.

Además, si a esos datos se le suman estadísticas como el historial entre Colombia y Bolivia en territorio colombiano, todo le da la ventaja a los cafeteros con siete victorias y ninguna derrota. Como se había dicho antes, tampoco han recibido goles por parte de los bolivianos.

Entre los partidos se destacan los siguientes resultados en suelo colombiano:

Eliminatorias Mundial de Francia – 1998 Colombia 3-0 Bolivia

Corea-Japón 2002 Colombia 2-0 Bolivia

Alemania 2006 Colombia 1-0 Bolivia

Sudáfrica 2010 Colombia 2-0 Bolivia

Brasil 2014 Colombia 5-0 Bolivia

Rusia 2018 Colombia 1-0 Bolivia

Qatar 2022 Colombia 3-0 Bolivia

LAS ESTADÍSTICAS EN BOLIVIA QUE COMPLICAN A COLOMBIA

El caso contrario se ve cuando a Colombia le toca salir de su territorio. En las visitas a la altura de La Paz, o en su defecto en El Alto, la nueva casa de la selección de Bolivia, los resultados han favorecido a los del ‘Altiplano’ y apenas ha habido un triunfo cafetero con Dayro Moreno, quien regresa a una convocatoria, justamente contra la ‘Verde’.

Bajo ese panorama, estos han sido los resultados en la altura que ponen en problemas a Colombia. Afortunadamente, este no va a ser el caso en la penúltima jornada cuando el partido será en Barranquilla y no en El Alto donde ya perdieron en estas Eliminatorias:

Francia 1998 Bolivia 2-2 Colombia

Corea-Japón 2002 Bolivia 1-1 Colombia

Alemania 2006 Bolivia 4-0 Colombia

Sudáfrica 2010 Bolivia 0-0 Colombia

Brasil 2014 Bolivia 1-2 Colombia

Rusia 2018 Bolivia 2-3 Colombia

Qatar 2022 Bolivia 1-1 Colombia

Estados Unidos, México y Canadá 2026 Bolivia 1-0 Colombia

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.