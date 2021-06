Estadísticas y curiosidades que dejó la fecha 7 de la Eliminatoria

Terminó la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 y tras los cinco partidos de la jornada, Brasil, Argentina y Paraguay se mantuvieron como las únicas selecciones que no han perdido.

La canarinha lidera la tabla de posiciones con puntaje perfecto al haber conseguido 15 puntos luego de cinco victorias en la misma cantidad de compromisos, por otro lado Perú, con la derrota ante Colombia y con el triunfo de Bolivia sobre Venezuela, es el único equipo que no ha ganado en el clasificatorio

El boliviano Marcelo Moreno Martins se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias al haber anotado dos goles en el triunfo de Bolivia 3-1 frente a Venezuela en el estadio Hernando Siles de La Paz. Moreno Martins llegó a cinco tantos.

Perú y Bolivia, con tres goles cada uno, son los seleccionados más goleados.

Colombia mantuvo un importante invicto de 40 años sin perder ante Perú en condición de visitante por Eliminatoria. La última derrota colombiana fue el 16 de agosto de 1981.

Argentina, luego del empate 1-1 con Chile, llegó a 35 juegos oficiales en los que no pierde seleccionado chileno en casa y registra 28 victorias y siete empates.

Curiosamente, Colombia y Argentina, que se enfrentarán este martes, fueron las selecciones que estrenaron indumentario en la Eliminatoria.

Este martes 8 de junio se jugará la octava fecha de la Eliminatoria con los partidos:

Ecuador Vs. Perú

Venezuela Vs. Uruguay

Colombia Vs. Argentina

Paraguay Vs. Brasil

Chile Vs. Bolivia