“Están meando fuera del tiesto”: Córdoba pone en su sitio a James y Falcao

El futuro con la Selección Colombia sigue en veremos. Luego de la salida del entrenador Reinaldo Rueda por la no clasificación al Mundial de Qatar 2022, los hinchas de la ‘tricolor’ esperan la decisión de los directivos de la FCF para anunciar al nuevo estratega y pensar en la próxima eliminatoria.

No obstante, se toca el tema sobre los futbolistas que podrán llegar a la selección y los que continuarían, por lo cual, los nombres de Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, David Ospina y James Rodríguez están en duda, no solo por la edad de alguno de ellos, sino por su bajo nivel mostrado en ciertos partidos.

Uno de los recordados jugadores colombianos es Óscar Córdoba, quien recientemente criticó la actitud de ellos, pues al parecer, viven pensando en otras cosas, en vez de darle la mano al equipo en momentos oportunos.

“¿Le vas a preguntar a Falcao cuando está preocupado que si se lesiona, se recupera y demás? ¿O al que está jugando Twitch (James Rodríguez)? ¿Y el que está pensando en que se va a ir a jugar a Qatar? ¿Le vas a preguntar a ellos? Si tú me preguntas por los perfiles que hay en esta Selección, yo digo no. ¿Le van a preguntar a Luis Díaz? No porque está en otro lado, está muy biche”, fueron las primeras declaraciones del exportero en ESPN.

Asimismo, se refirió sobre el jugador de Al Rayyan, James, pues según el ahora panelista ve a “James en Twitch, con problemas de que lo quieren sacar de Qatar, creen que él tiene cabeza para que dé una opinión sobre el técnico que le gustaría. ¿Quién le preguntaría a él?".

Por otra parte, se habló sobre los jugadores que llegarían, pues “cuando nosotros nos metimos en la asociación, nos dieron con todo. Cinco o seis pelagatos en Argentina nos armamos para que acá los jugadores tuvieran todos los derechos. Ellos no saben con quién se metieron y nosotros sí. Cada uno puso sus dólares. Hoy en día les pagan a los jugadores la seguridad social y no les hacen contratos a diez años. Nosotros sí estábamos pensando en los culicagados que venían detrás”.

“Se llenaron de una cantidad de motivos porque son muchachos que facturan como el diablo. Y no es envidia. A mí me duele porque a nosotros nos pisotearon por pedir la seguridad social de otros muchachos. Ahora, cuando los clubes no pagan, se mete el Gobierno con el Ministerio del Deporte. A nosotros nos sacaban por la puerta trasera. Mi seguridad social no me la pagaron por cinco años y jugué 10 en Colombia. Estos manes pasan por la vida muertos de la risa. Hay que comprometerse con los de acá”, sentenció.