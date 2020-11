Everton también habló del "partido para el olvido" de James y Yerry Mina con Colombia

Este viernes la Selección Colombia sufrió una humillante derrota a manos de Uruguay en el marco de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo hacia Catar 2022. Ni el técnico ni los jugadores estuvieron a la altura del compromiso y el resultado fue el fiel reflejo de un mar de errores de la ‘tricolor’.

Dos de los jugadores más criticados en esta derrota aplastante que sufrió Colombia fueron Yerry Mina y James Rodríguez, ambos compañeros en el Everton de Inglaterra donde las ´últimas semanas tampoco han sido positivas tras un buen arranque en la Premier League.

Lea también: Queiroz reapareció en redes: mensaje para Colombia antes de enfrentar a Ecuador

Yerry Mina cometió un grave error en la entrega del balón para el primer gol de Uruguay y salió expulsado sobre el final del partido, mientras que James perdió un balón en la mitad de la cancha que desembocó en penal y segundo gol a favor de la visita. Teniendo en cuenta esto, según la propia cuenta oficial de Everton en inglés, los dos jugadores tuvieron un “partido para el olvido”.

"Una noche para olvidar para nuestros colombianos, ya que Yerry recibió una segunda amarilla en su derrota por 3-0 ante Uruguay en las Eliminatorias al Mundial… James jugó los 90 minutos completos", reseñaron los medios oficiales de Everton.

De interés: Tité aplaudió a Venezuela y habló sobre la lesión de Neymar que lo desconvocó

Yerry Mina no podrá jugar ente Ecuador por la sanción que pagará y se espera que James tenga otra de esas tardes iluminadas para conseguir un resultado positivo en Quito. Cabe señalar que ambos futbolistas colombianos son trascendentales para Carlo Ancelotti en Everton.

A night to forget for our Colombians as Yerry picked up a second yellow in their 3-0 defeat to Uruguay in #WCQ. James played the full 90 minutes. 🇨🇴



Elsewhere, Davies and Godfrey didn't feature for England U21s in a 3-1 win over Andorra. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/fVMrkySGpb