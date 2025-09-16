Ex técnico de Perú expuso culpables de su salida: “No tenía sentido seguir”

Terminaron las Eliminatorias Sudamericanas con una pobre presentación de la selección de Perú que se peleó con Chile las dos últimas posiciones de la tabla definitiva. Aunque tenía mínimas chances de sellar la clasificación por medio del repechaje, todo acabó para Óscar Ibáñez.

Vea también: Santa Fe anunció un nuevo refuerzo pensando en Copa Libertadores

A falta de las dos últimas jornadas ante Uruguay y Paraguay, Óscar contaba con el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para, por lo menos, continuar de cara a los amistosos en la Fecha FIFA de noviembre que serán los juegos finales para el combinado nacional.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el miércoles 10 de septiembre apareció un comunicado oficial de la FPF que confirmaba el final del vínculo de Óscar Ibáñez con la selección de Perú. Si iba a continuar para los amistosos, ¿qué fue lo que llevó a Agustín Lozano y a Jean Ferrari a ponerle fin a la gestión del argentino peruano?

LAS RAZONES DE LA SALIDA DE ÓSCAR IBÁÑEZ DE LA SELECCIÓN DE PERÚ

Pese al mal resultado de las Eliminatorias Sudamericanas, las ideas de Óscar Ibáñez parecían precisas, especialmente para lo que venía en el seleccionado con la necesidad de tener un cambio generacional por jugadores veteranos que iban de salida. Ibáñez combinó a las estrellas como Paolo Guerrero, André Carrillo, Edison Flores, entre otros con la sangre joven.

Con el aval de Agustín Lozano, todo cambió desde la Federación Peruana que terminó tomando otra decisión diferente a lo que le habían asegurado. En ese orden de ideas, Óscar Ibáñez habló con Teledeportes sentenciando que fue cosa de Jean Ferrari, mientras que el presidente Lozano sí quería dejarlo, por lo menos para los amistosos que ya se acercan en dos meses contra Rusia y Chile.

Le puede interesar: Kendry Páez se quedaría sin equipo en mitad de temporada: exigen radical cambio

Ibáñez expuso quién lo sacó de la dirección técnica de Perú afirmando que, “mi contrato terminaba en el último partido, el presidente (Agustín Lozano) me había dicho que quería que continúe en los siguientes partidos amistosos, le dije que sí”. Bajo esas condiciones, todo estaba listo para que continuara.

De parte y parte había aval para que siguiera en la Fecha FIFA de fin de año. Sin embargo, el director deportivo tenía otra cosa en mente, “cuando terminaron los partidos hablé con el presidente y me dijo que mantenía la propuesta. Después conversé con Jean Ferrari y me comunicó que él pensaba otra cosa y a partir de ahí no tenía sentido seguir”.

Finalmente, dejó claro que habló con ambos en una reunión, y fue Ferrari el que no aprobó su continuidad, “tuve una conversación con los dos (Agustín Lozano y Jean Ferrari), éramos los tres conversando y ante esa situación era lo más prolijo y lo mejor para todos, era quedar ahí”.

PRÓXIMO TÉCNICO DE PERÚ

Todavía no se sabe quién puede ser el técnico encargado para los dos amistosos de Fecha FIFA que cierran el 2025, ni mucho menos lo que pasará con las Eliminatorias de 2030. Se ha hablado del interés que tiene la FPF en convencer a Néstor Gorosito, actual entrenador de Alianza Lima que está en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Lea también: Barcelona sufre en la Champions League: baja clave para su debut europeo

Lo de Gorosito es una opción, pero lo que parece claro es que la prioridad será nombrar a un entrenador en estos dos meses para hacerse cargo de la Fecha FIFA contra Rusia y Chile. En ese sentido, desde Bolavip Perú comentan que la FPF estaría decantándose por la dupla de Carlos Silvestri y Manuel Barreto para dirigir interinamente a la ‘Bicolor’.