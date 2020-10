Fabra destacó su regreso a la Selección: "Desde que me lesioné, en mi cabeza estuvo volver"

Frank Fabra regresó a la Selección Colombia, luego de haberse roto los ligamentos de su rodilla días antes del Mundial de Rusia 2018. El futbolista destacó ante los medios de comunicación poder volver al equipo nacional, puesto que entró en el segundo tiempo del juego ante Venezuela.

"Desde que me lesioné la rodilla en mi cabeza siempre estuvo volver a la Selección. Me sentí bien. Me mandaron a hacer un trabajo de doble lateral. La idea era clausurar la banda y que no nos hicieran daño", declaró el colombiano.

El lateral de Boca Juniors espera mejorar poco a poco su nivel y retomar el fútbol que tenía en las pasadas Eliminatorias cuando era dueño sólido de la banda izquierda.

Sobre la gestión de Carlos Queiroz, Fabra resaltó que intenta potenciar al máximo el rendimiento de cada jugador. "Es un técnico que sabe mucho de fútbol. Es capaz de hacerte creer que puede lograr hacer muchas cosas con la Selección. Nos ha puesto a jugar para ganar los partidos", indicó.

Finalmente, evaluó su rendimiento en los minutos que jugó: "Es una posición que es moderna, saber con la pelota, que salga y que marque. Por eso a veces es complicado encontrar uno", concluyó.

El próximo martes la Selección Colombia enfrentará a Chile por la segunda fecha de las Eliminatorias sudamericanas. Este duelo se desarrollará en Santiago en el estadio Nacional.