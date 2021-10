Falcao "llega entre rugidos": prensa de Uruguay destaca el nivel del 'Tigre'

Falcao García llega a la convocatoria de la Selección Colombia con un gran nivel de juego demostrado en los últimos partidos con el Rayo Vallecano. Por eso es que la prensa uruguaya resalta el momento del goleador para enfrentar esta tarde a la 'celeste' en Montevideo.

El diario Ovación destaca al delantero como el posible titular en el encuentro que se jugará en el Gran Parque Central. Incluso, hacen un repaso de su buen momento en España, a pesar de no haber jugado ningún partido completo.

"Tras quedar libre del Galatasaray, el conjunto español se hizo con los servicios del delantero colombiano de 35 años y lo cierto es que los réditos se apreciaron rápidamente", escribieron en el rotativo.

"En solo 155 minutos anotó tres goles; como si eso fuera poco, estos minutos se repartieron en cuatro partidos", agregó.

Y es que el balance del 'cafetero' por todo lado es positivo, pues dio el salto del fútbol de Turquía a la liga española en un buen estado de forma.

"Lo máximo que ha jugado son 64 minutos, pero a pesar de ello, el rendimiento del Falcao ha sido muy destacado sin actuar un encuentro completo", remarcó el medio.

Sin embargo, el rotativo destaca que el balance del 'Tigre' no es el mejor ante Uruguay, pues solo le ha podido marcar una vez: Eliminatorias rumbo a Brasil 2014.

"En el marco de la selección colombiana, el delantero acumula seis partidos ante la 'celeste' y su saldo no es el mejor. Del resto no ha podido anotar y Colombia no ha conseguido ganar, ya que se registró una igualdad y cuatro derrotas en los partidos que tuvo al delantero en la cancha", aseguraron.

Reinaldo Rueda todavía no ha dado a conocer el equipo titular para esta tarde, pero se presume que Falcao integraría el frente ofensivo de la 'Tricolor'. El compromiso entre Colombia y Uruguay se jugará desde las 6:00 p.m.