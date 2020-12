Federación ya tiene fecha tentativa para definir el futuro de Carlos Queiroz

Después de las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022, el futuro de la Selección Colombia está a la deriva por su mala posición en la tabla y por el entrenador Carlos Queiroz, quien ha sido señalado como principal responsable de la debacle que llevó a la ‘tricolor’ a sufrir dos de las peores derrotas de su historia.

Carlos Queiroz tiene contrato hasta diciembre de 2022 y su salida unilateral le costaría casi tres millones de dólares a la Federación Colombiana de Fútbol; por ende, ellos esperan que el DT renuncie o llegar a un acuerdo. Sin embargo, el tema está quieto y ya tendría fecha para definirse entre los directivos.

Según Álvaro González Alzate, presidente de Difutbol y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el futuro de Carlos Queiroz aún no está definido y esto se empezará a resolver en el próximo comité ejecutivo de la Federación.

El comité está pactado para el jueves 10 de diciembre, pero la fecha no está oficializada. Sin embargo, sí se espera que en esa segunda semana del mes se tomen varias decisiones respecto a la Selección y la Federación.

El técnico Carlos Queiroz manifestó este lunes en un medio iraní que su “aventura con Colombia estaba llegando al final”, sin dar mayores detalles de su actual relación con los directivos.

