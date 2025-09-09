FIFA advierte a la Selección Colombia serio peligro en partido contra Venezuela

Colombia deberá cuidarse de las tarjetas rojas

En un partido que se prevé esté lleno de inmensa tensión y juego físico brusco, los futbolistas de la Selección Colombia deberán cuidarse mucho de posibles tarjetas rojas que puedan dejarlos sin su debut en el Mundial 2026, una advertencia que sin duda los tendrá alertas en el duelo ante la ‘Vinotinto’.

Por otro lado, cabe aclarar que los futbolistas colombianos que ya estaban apercibidos desde antes con tarjeta amarilla y que podrían recibir una nueva en el duelo ante Venezuela, no se perderán el primer partido en el Mundial ya que estas amonestaciones serán borradas una vez finalicen las Eliminatorias.

"Las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 NO se trasladarán a la fase final de la competición”, explicó la FIFA.