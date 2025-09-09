Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 12:41
FIFA advierte a la Selección Colombia serio peligro en partido contra Venezuela
Se juegan los últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.
Uno de los partidos programados para este martes 9 de septiembre será protagonizado por la Selección Colombia y su par de Venezuela, duelo correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde el conjunto ‘Vinotinto’ necesita un resultado positivo si quiere aspirar al boleto que la Conmebol ofrece para disputar el repechaje.
Por su parte, el equipo ‘Tricolor’ que dirige el técnico Néstor Lorenzo obtuvo en la fecha pasada su clasificación directa a la cita orbital, por eso, llega más relajado al compromiso que se llevará a cabo en la ciudad de Maturín a partir de las 6:30 de la tarde.
La FIFA advierte a Colombia previo a su partido con Venezuela
A horas del partido que podría definir el equipo clasificado al repechaje mundialista por parte de la Conmebol, donde Bolivia también pelea el boleto al estar un punto por debajo de Venezuela en la tabla de posiciones, el Código Disciplinario de la FIFA deja clara una información de cara al Mundial 2026 y que involucra a la Selección Colombia.
Y es que los jugadores que reciban tarjeta roja en el último partido oficial que tengan con sus selecciones previo al Mundial 2026, (en el caso de Colombia su partido de Eliminatorias frente a Venezuela) tendrán que cumplir la sanción en la primera fecha de la fase de grupos de la cita orbital.
Colombia deberá cuidarse de las tarjetas rojas
En un partido que se prevé esté lleno de inmensa tensión y juego físico brusco, los futbolistas de la Selección Colombia deberán cuidarse mucho de posibles tarjetas rojas que puedan dejarlos sin su debut en el Mundial 2026, una advertencia que sin duda los tendrá alertas en el duelo ante la ‘Vinotinto’.
Por otro lado, cabe aclarar que los futbolistas colombianos que ya estaban apercibidos desde antes con tarjeta amarilla y que podrían recibir una nueva en el duelo ante Venezuela, no se perderán el primer partido en el Mundial ya que estas amonestaciones serán borradas una vez finalicen las Eliminatorias.
"Las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 NO se trasladarán a la fase final de la competición”, explicó la FIFA.
