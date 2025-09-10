FIFA alista sanción a Bolivia; golpe inesperado en las Eliminatorias

Bolivia recibiría castigo de la FIFA tras su partido ante Brasil

El partido que se llevó a cabo en la ciudad de El Alto (lugar que se ubica a 4.15 metros de altura sobre el nivel del mar), presentó varias situaciones antideportivas realizadas pensando en el beneficio de la selección boliviana.

Y es que la transmisión televisiva y también en videos que circulan en redes sociales se observó cómo algunos recogebolas esconden pelotas para entorpecer el buen curso del juego y, por consiguiente, un posible empate de Brasil.

Incluso, en algunos momentos se vieron como arrojaron algunas pelotas al campo de juego en medio de una jugada de ataque de la selección brasileña, unas situaciones que claramente pueden acarrear castigos de la FIFA, que en su código disciplinario sanciona las acciones que busquen entorpecer el juego a su beneficio.