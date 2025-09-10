Actualizado:
FIFA alista sanción a Bolivia; golpe inesperado en las Eliminatorias
Situaciones antideportivas se presentaron en el partido ante Brasil.
Luego de lo que fue la sorpresiva victoria de la Selección de Bolivia por 1-0 ante Brasil, donde el conjunto del altiplano ganó boleto para disputar el repechaje al Mundial 2026, una información fue recientemente revelada pondría en problemas a ‘La Verde’.
El equipo boliviano hizo la difícil tarea de vencer a los pentacampeones del mundo gracias a un penalti convertido por Miguel Terceros y aprovechó la derrota de Venezuela, que fue vapuleado por Colombia con un marcador de 6-3 en la ciudad de Maturín.
Bolivia recibiría castigo de la FIFA tras su partido ante Brasil
El partido que se llevó a cabo en la ciudad de El Alto (lugar que se ubica a 4.15 metros de altura sobre el nivel del mar), presentó varias situaciones antideportivas realizadas pensando en el beneficio de la selección boliviana.
Y es que la transmisión televisiva y también en videos que circulan en redes sociales se observó cómo algunos recogebolas esconden pelotas para entorpecer el buen curso del juego y, por consiguiente, un posible empate de Brasil.
Incluso, en algunos momentos se vieron como arrojaron algunas pelotas al campo de juego en medio de una jugada de ataque de la selección brasileña, unas situaciones que claramente pueden acarrear castigos de la FIFA, que en su código disciplinario sanciona las acciones que busquen entorpecer el juego a su beneficio.
Los castigos que le podrían ser aplicados a la selección boliviana
La FIFA contempla dentro de su reglamento estrictas sanciones frente a las interrupciones o demoras injustificadas en un partido, estas medidas disciplinarias pueden ir desde multas a futbolistas, clubes o selecciones, hasta castigos deportivos como amonestaciones, expulsiones o la imposibilidad de inscribir jugadores en un próximo torneo.
En casos más graves, el organismo rector del fútbol mundial también tiene la potestad de ordenar el cierre parcial o total de estadios para futuros compromisos oficiales, medidas que se toman de acuerdo con el marco del Código Disciplinario de la FIFA y bajo la evaluación de su Comisión Disciplinaria, encargada de garantizar el cumplimiento estricto de las normas.
