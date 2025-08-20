FIFA ayuda a Ecuador: confirman la mejor noticia para las Eliminatorias

Quedan solo dos partidos para que acabe las Eliminatorias Sudamericanas en un torneo en el cual Argentina cerrará como el líder, dado que ya nadie puede llegar a la suma de la ‘Albiceleste’ en estos seis puntos que restan. Ecuador espera mantenerse en la segunda casilla y para ello, deberá vencer a sus dos últimos rivales.

Ecuador regresa a las Eliminatorias Sudamericanas con la clasificación para el Mundial ya asegurada. En septiembre, la ‘Tri’ se verá las caras nada más ni nada menos que contra Paraguay en condición de visitante y frente a Argentina en casa. Infortunadamente para ese partido con su público, había un problema con la entrada de la afición.

En las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador había recibido varias sanciones por parte de la FIFA. Los cánticos homofóbicos en los encuentros contra Venezuela y Perú pusieron en problemas a la ‘Tri’ y la FIFA decidió sancionar al seleccionado con una considerable reducción del aforo en los siguientes partidos.

Bajo esas condiciones, el juego entre Ecuador vs Argentina que cierra las Eliminatorias Sudamericanas se vería afectado con un estadio sancionado para el público, lo que presupone despedirse de las clasificatorias sin todo el recinto deportivo lleno como se espera.

LA FIFA LE DIO LA MEJOR NOTICIA A ECUADOR

Pese a esta sanción que pone en aprietos a la selección de Ecuador, se conoció que la FIFA no continuará con la penalización para el combinado ecuatoriano y que no habrá ningún problema para que todo el público interesado compre sus boletos de cara al compromiso ante Argentina.

Este juego ante la ‘Albiceleste’ enfoca a los dos primeros de la tabla de posiciones y será un vibrante partido. En ese orden de ideas, la FIFA levantó la sanción y la afición ecuatoriana podrá acercarse al recinto deportivo. Sin duda alguna, el apoyo será esencial para intentar sacar la victoria.

Con la sanción, Ecuador había limitado boletos para el compromiso. No obstante, la primera decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) después de recibir la noticia del levantamiento de la penalización fue habilitar todas las tribunas para el público.

LA VENTA DE BOLETOS DE ECUADOR VS ARGENTINA: FEF DIO A CONOCER FECHAS PARA COMPRAR

En ese sentido y con todo el público disponible para afrontar este último partido ante Argentina, la FEF publicó en sus redes sociales cómo será la apertura de la boletería para que los aficionados puedan comprar sus respectivas entradas para presenciar el juego.

Ecuador se verá las caras contra Argentina el 9 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Así las cosas, los aficionados tendrán posibilidad de comprar las boletas, ya sea el jueves 21 de agosto a partir de las 2 de la tarde para socios FANFEF Bronce.

La entrada para todo el público en todas las localidades estará abierta a partir del primero de septiembre, ocho días antes del compromiso ante Argentina. La boletería abrirá a partir de las 10 de la mañana.