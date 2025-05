FIFA le quitaría puntos a varias selecciones en Eliminatorias: batacazo

Lo apuntado por Navarro al finalizar el partido fue lo siguiente: "Realmente es lamentable hablar de este tipo de cosas. Cuando nos hacen el 2-1, yo le digo al árbitro como que apure rápido, porque el que hizo el segundo gol, no recuerdo el nombre, Luciano creo que fue, le estaba dando vuelta al campo, y le dije al árbitro que lo apure porque necesitamos jugar. Y de la nada Bobadilla viene y me dice: 'ustedes siempre hacen tiempo' y yo le digo: '¿Qué tiempo? Si van ganando', y ahí me dice 'Venezolano muerto de hambre'".

Ante esto, la FIFA apuntó que la situación ha vuelto a despertar una amplia preocupación en la política de racismo que manejo el ente rector. Aunque la CONMEBOL ha hecho varias campañas al respecto, los hechos de racismo se siguen presentando como algo del día a día en el fútbol sudamericano.

Por ello, la advertencia ha caído sobre la Federación Paraguaya de Fútbol. Allí, se ha mencionado la posibilidad de que se sancione al futbolista por cuatro meses y de presentarse otro incidente similar, habría sanciones más estrictas sobre el club y su seleccionado.

Cabe recordar que la FIFA ya había apuntado a equipos como Argentina, Chile, Colombia y Brasil que en caso de recurrir en actos de racismo por parte de sus jugadores o sus hinchadas en los partidos de las Eliminatorias podrían ser sancionadas deportivamente.

Ahora, es Paraguay el equipo que podría sumarse a los seleccionados mencionados como uno de los equipos en vilo para ser sancionados por actos de racismo.