FIFA pone en jaque a Argentina en Eliminatorias: revelan sanción

Quedan solo dos fechas para que terminen las Eliminatorias Sudamericanas, y, pese a que Argentina ya piensa en lo que será la Copa del Mundo gracias a la clasificación de manera anticipada, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni se medirá a Venezuela en condición de local y a Ecuador. Sin embargo, para el partido en casa, la FIFA puso en jaque a la ‘Albiceleste’ por una sanción.

Argentina enfrentó en la fecha pasada de las Eliminatorias a su similar de Colombia en un empate a un tanto que se configuró de manera agónica con el gol de Thiago Almada. Sufrieron la expulsión de Enzo Fernández y, en medio de un partido caliente, los hinchas hicieron lo suyo con infortunados cánticos homofóbicos, que, como ha sido la costumbre, el ente que rige las clasificatorias y el fútbol mundial los penalizó.

Perú, Ecuador y hasta Colombia han sufrido anteriormente la mano dura por parte de la FIFA por casos de gritos homofóbicos y xenófobos contra los rivales en este ciclo de Eliminatorias. En esos antecedentes, los que más sufrieron fueron los hinchas por cierres de localidades y una considerable reducción de aforo.

LA SANCIÓN QUE LE PUSO LA FIFA A ARGENTINA

En el partido celebrado en el Más Monumental de Buenos Aires, hubo varios incidentes de cánticos homofóbicos de parte de los aficionados y ante esto, la FIFA indicó la sanción que pone en jaque a Argentina para el vibrante encuentro contra Venezuela que será la despedida de Lionel Messi en las Eliminatorias con su público.

Por medio de un comunicado de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), confirmaron la imposibilidad de contar con una de las tribunas para aficionados. No será un cierre, sino que habrá distintas organizaciones y clubes infantiles en esa localidad para dejar claro la necesidad de luchar en contra de esos cánticos.

La AFA mencionó que, “se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder, así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios”.

La AFA también dejó claro que estarán pendiente de este tipo de conductas para evitar cualquier sanción, que, en este caso fue leve, pero si reinciden, puede ser mucho más grave, “la Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol.

Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste”.

